Специалисты отрасли опасаются за судьбу аптек в отдалённых сёлах, где нет интернета. По их мнению, после введения маркировки им грозит закрытие, - сообщает Informburo.kz.

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Цены на лекарственные изделия в Казахстане могут подняться на 200%, заявили отечественные фармацевты. По их словам, введение обязательной маркировки для лекарств поставит под угрозу и малые аптеки, особенно в небольших сёлах. В органах фармконтроля ответили, что такая мера позволит побороть контрафакт, сообщает "31 канал".

С 1 июля начинается первый этап обязательной маркировки лекарственных средств. Теперь владельцам аптек будет необходимо продавать товары только со специальным QR-кодом. По словам специалистов в сфере, норма повысит затраты на реализацию лекарств.

"Уже повысились цены на 40-50%. Это неправда, что говорят на 4-5%, уже 50%. После того, как введут маркировку, будет уже 200%, потому что с каждым днём приходит товар дороже, дороже, дороже. Каждый день новая накладная – повышение цены", – отметила руководитель аптеки Елена Чернобиль.

"Сейчас остро стоит вопрос, мелкие аптеки по всему Казахстану закрываются. Почему? Потому что обычный малый и средний бизнес, а сейчас он превратился в микробизнес, не могут себе позволить оборудование, системное, программное обеспечение", – сказала руководитель аптеки Камилла Коберидзе.

Кроме того, сам "Дата матрикс код" стоит по 2,4 тенге за штуку. А наносит его оборудование, цена на которое стартует от 450 тысяч евро. По словам руководителя ассоциации фармацевтов Казахстана, издержки значительно увеличатся у каждого участника торговой цепочки, что повлияет на прайс на витрине.

"Если сейчас парацетамол стоит 130 тенге, завтра, возможно, при введении маркировки он будет стоить 300-400 тенге, а может и 500 тенге. Как это наблюдается у нас в соседней стране, России, где ввели маркировку. Сегодня вы покупаете шприц, условно, за 25 тенге. Если на него будем наносить (маркировку. – Авт.), он будет по 100 тенге. Это просто шприц, не препарат", – сказал руководитель Казахстанской ассоциации независимых аптек Талгат Омаров.

Представители фармконтроля сообщили, что введение маркировки преследует благие намерения. Её основная цель – обеспечение прозрачности всего пути лекарства. Начиная от самого производителя, заканчивая конечным потребителем. В надзорном органе полагают, что мера поможет в борьбе с теневой экономикой.

"Маркировка позволит пресечь незаконный оборот лекарственных средств, позволит контролировать цены препаратов, а также налоговые вложения предпринимателей", – отметила руководитель управления комитета фармацевтического и медицинского контроля Жанар Ордабекова.

Для работы программного обеспечения для маркировки требуется подключение к интернету. Однако не во всех отдалённых селах Казахстана имеется устойчивое соединение с глобальной сетью, а где-то оно и вовсе отсутствует. Фармацевты же опасаются, что после введения нормы большая часть маленьких аптек в аулах окажется на грани закрытия.

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что введение маркировки и прослеживаемости товаров не приведёт к банкротству малых предприятий: доля затрат на маркировку не превышает 1% от себестоимости товаров, при этом государство предусматривает возмещение расходов.

О последствиях введения маркировки лекарств для маленьких аптек неоднократно писала внештатный автор "НГ" Ольга ВЕДЛЕР