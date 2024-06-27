Уже второй год с конца апреля в Костанае наносят новую дорожную разметку. В результате появляются во множестве двойные сплошные линии, из-за которых очень сложно заехать во дворы жилых домов, к автомойкам и автозаправкам, к офисам частных и государственных организаций. Что думают по этому поводу костанайцы и как ситуацию комментирует дорожная полиция?

«Выезжаю, а сзади - люди...»

В конце мая мы провели опрос в сторис аккаунта «НГ» в Instagram - о том, какие проблемы с дорожной разметкой есть в Костанае. Поступило 34 сообщения, из них два были не по теме. Еще в нескольких читатели не указали точный адрес. Например, так: «На выезде моего гаража. Я выезжаю, а сзади люди, а должен быть на перекрестке» (b_botagoz_b). Остальные чаще всего отмечали двойную сплошную по ул. Гоголя, возле Казахско-французского центра (ул. Гоголя, 85 «А»).

19 июня корреспондент «НГ» побывал здесь вместе с сотрудниками полиции. Мы сразу же заметили, что из-за двойной сплошной возле центра и напротив него нельзя заехать на парковку.

- Сейчас прерывистой линии здесь нет, что является нарушением ПДД, - поясняет старший инспектор административной полиции УП Костаная Мейрамбек АМАНГЕЛЬДИНОВ. - Но патрульные обязаны остановить водителя, который пересечет двойную сплошную в этом месте. Если человек будет оспаривать в суде, то мы предоставим все документы, что здесь должна быть прерывистая линия. Мы также выпишем предписание отделу ЖКХ, чтобы подрядчик сделал прерывистую в этом месте.

Заметили мы и стертую двойную сплошную напротив точки быстрого питания «Ваниль».

- Здесь, вероятно, был дождь, и краска смылась, - комментирует инспектор. - Укажем в своем предписании отделу ЖКХ, чтобы подрядчику дали задание на обновление дорожной разметки. Также подрядчик должен сделать прерывистую на пересечении улиц Гоголя и 1 Мая.

Отдел ЖКХ должен отреагировать на предписание полиции в течение трех рабочих дней. Но конкретного срока на устранение неправильной разметки у подрядчика нет, все будет зависеть от его загруженности и возможностей. Если это загруженный участок дороги с высоким трафиком, подрядчик старается исправить разметку в первую очередь.

На ул. Гоголя сейчас меняют канализационный коллектор, поэтому подрядчик, скорее всего, нанесет новую разметку уже после завершения этих работ.

Инспектор пояснил, что отдел ЖКХ должен согласовать нанесение разметки только с подрядчиком, а управление полиции в составлении техзадания не участвует.

Кто нанес прерывистую?

На перекрестке ул. Гоголя и Чехова расположено кафе My Flow. Читатели отмечали в опросе, что здесь теперь нет прерывистой на въезде и выезде.

- В 50 метрах от въезда находится регулируемый светофорный объект, с другой стороны - школа-гимназия и нерегулируемый пешеходный переход, - поясняет Мейрамбек Амангельдинов. - Также здесь расположена парковка, и водителям тоже нужно выезжать, будет затор из-за этого. Автомобиль только начинает разгоняться, и если разворачиваться, заезжать или выезжать посреди улицы, это создаст аварийную ситуацию.

Он отмечает, что неподалеку (напротив бани «Самал») расположена прерывистая, которую, вероятно, нанесли сами водители. По таким местам полиция тоже выписывает предписания отделу ЖКХ, чтобы самодельные прерывистые закрашивали.

В доме № 166 по ул. Тауелсиздик нет прерывистой на въезде и выезде. Инспектор пояснил, что в этом месте ее нужно сделать обязательно, полиция выпишет отделу ЖКХ предписание. Интересно, что на въезде на территорию Forte Bankа (ул. Тауелсиздик, 155/1) прерывистая есть, но она уже стерлась. Амангельдинов отметил, что граждане уже обращались в полицию, поэтому здесь в ближайшее время должны сделать ее заметнее.

- Пока мы рассмотрим только заезд в дом № 166, так как здесь очень большой транспортный поток, обзор также закрывают деревья, что небезопасно, - говорит инспектор. - Но, вообще, жильцам дома также желательно обратиться к нам, чтобы мы понимали, что они сами не против изменения разметки.

Сначала - ремонт, потом - «зебры»

25 июня корреспонденты «НГ» выехали в рейд по разметке уже без полиции. Мы решили проверить несколько адресов, которые указывали читатели.

Начали с перекрестка улиц Воинов-Интернационалистов и Маяковского. Здесь сейчас идет ремонт, но если проехать в сторону набережной по ул. Гашека, то видно, что на пешеходном переходе нет «зебры».

- На этом участке, как и на участках ул. Гоголя, идут ремонтные работы, поэтому подрядчику целесообразнее было бы дождаться их окончания и уже потом наносить разметку и, в частности, «зебры», - пояснил Мейрамбек Амангельдинов. - Как скоро это будет, сложно сказать, так как у отдела ЖКХ есть свой план: в первую очередь наносят разметку на центральных улицах, а уже потом в южной и северной частях.

Такая же ситуация на пересечении улиц Тауелсиздик и Алтынсарина - разметка здесь есть, но с двух сторон нет пешеходных переходов по ул. Тауелсиздик.

Подписчики сообщали об отсутствии прерывистых на пересечении улиц Бородина и Складской, из-за чего нельзя заехать на газовую и бензиновые заправки. Мы увидели, что кто-то нанес здесь прерывистые линии. Такое ощущение, что они самодельные.

- Нет, это работа подрядной организации, - заверил инспектор полиции. - Мы ранее выписали предписание в отдел ЖКХ, чтобы здесь сделали прерывистые. И подрядчик исправил нарушение ПДД.

26 июня корреспондент «НГ» заметил, что на участке ул. Майлина от ул. Дощанова до пр. Аль-Фараби появилась дорожная разметка. Подрядчика увидел за работой на пересечении улиц Майлина и Гоголя. На многих въездах и выездах прерывистой линии нет.

- Если вы здесь повернете или развернетесь, нарушением это не будет, - пояснил Мейрамбек Амангельдинов. - Подрядчик, вероятно, не успел доделать разметку и сделает прерывистую на этом участке ул. Майлина уже в ближайшее время.

Из двух рейдов делаем вывод: действия подрядчика, отдела ЖКХ и полиции не согласованы. Поэтому и возникает множество ситуаций, когда приходится переделывать уже нанесенную разметку. Деньги на нее, кстати, выделяют из наших с вами налогов. По сути, не согласованы действия подрядчика и с отделом ЖКХ, ведь у нас сначала наносят разметку, а потом переделывают после ремонта улиц.

Куда жаловаться на разметку? Нарушения по разметке полиция фиксирует самостоятельно, но предписания в отдел ЖКХ могут быть составлены и на основании обращений от граждан и СМИ. Если вы недовольны разметкой на том или ином участке, считаете, что она нанесена незаконно, обратитесь в УП Костаная с письменным заявлением (или через платформу e-Otinish). Опишите проблему, с указанием точного адреса и прикреплением фото. Заявку рассмотрят в течение 15 календарных дней. Если нанесение разметки незаконно, выпишут предписание отделу ЖКХ. В любом случае вам ответят письменно.

Где жаловались на разметку

Участок дороги На что жалуются Комментарий полиции Казахско-французский центр (ул. Гоголя, 85 «А» Нет заезда на парковки возле центра. Двойная сплошная стерлась В обоих случаях нарушение ПДД и разметка требуют коррективы. Но если вы пересечете сплошную сейчас, то полиция вас оштрафует. Хотя свою правоту можно доказать в суде Перекресток Гоголя-Чехова (кафе My Flow) Нельзя заехать и выехать на территорию кафе и с нее Нанесение разметки здесь нецелесообразно и законно. Разворачиваться можно только на перекрестке неподалеку, но если воспользуетесь прерывистой, что напротив территории ТЭЦ, то вас оштрафуют. Двор дома №166 по ул. Тауелсиздик Нельзя заехать и выехать с его территории Это нарушение ПДД, будет выписано предписание отделу ЖКХ. Вероятно будет сделан только заезд во двор, так как выезд незаконен. Пересечение Воинов Интернационалистов и Маяковского Пешеходный переход не обозначен соответствующей разметкой «Зебра» здесь, как и в подобных случаях вероятно будет нанесена только после окончания ремонтных работ. Перекресток улиц Тауелсиздик-Алтынсарина Пешеходные переходы по ул. Тауелсиздик не обозначен соответствующей разметкой Если где-то нет ремонта, но «зебра» не нанесена, то нужно обращаться с заявлением в УП Костаная Пересечение Бородина и Строительной Нельзя заехать на территорию заправок и выехать с нее Отделу ЖКХ было вынесено предписание. В итоге подрядчик нанес прерывистые линии и заезжать и выезжать на территорию АЗС и АГЗС теперь можно и не нарушает ПДД Участок Майлина от Дощанова до Аль-Фараби Нет прерывистых линий на въездах и выездах. В некоторых местах нельзя заехать, выехать и развернуться из-за двойной сплошной В ближайшее время подрядчик нанесет прерывистые линии. Если где-то нет заезда и выезда, то нужно обращаться с заявлением в УП Костаная

Фото Андрея СКИБЫ