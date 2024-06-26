"Если честно, город вы просто утопили в грязи!" - эту фразу аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ адресовал директору ТОО "Тазалык-2012" Александру КУШНИРУ на аппаратном совещании 24 июня. Тогда же градоначальник пообещал задействовать подрядные организации для вывоза мусора из дворов. Сегодня корреспонденты "НГ" проехали по адресам свалок, которые нам сообщали читатели, и поговорили с Кушниром о том, как выполняется обещание.

Ул. Тауелсиздик, 35. Пока ТОО "Тазалык-2012" вывозит мусор из контейнеров, за ними свалка становится все больше / Фото Олега ПАКА

Результаты нашего рейда неоднозначны. Есть дворы, в которых вместо огромных свалок теперь чистота. В других сегодня утром было чисто только в контейнерах, а за ними копится мусор.

Александр Кушнир считает, что многие горожане поняли слова акима неправильно - как обещание помочь "Тазалыку" вывезти мусор из контейнеров. Тогда как подрядчики сейчас вывозят только крупногабаритный мусор с контейнерных площадок.

Александр Кушнир на аппартатном совещании 24 июня/ Фото из архива "НГ"

- Все это восприняли, как помощь мне. Но я сам вывожу мусор из контейнеров, нанимал дополнительную технику. А власть взяла на себя только крупногабаритный мусор. Обычный мусор не вывозит, - пояснил он "НГ".

Кушнир отмечает: каждый год его ТОО вывозит крупногабаритный мусор "за спасибо". За 2023 год потратили на это 50 млн тенге.

- Вообще это сами жители должны делать, ПКСК или ОСИ, - говорит Александр Петрович.

17 июня свалка по адресу 9-й микрорайон, 1 «В» поражала своими размерами / Фото читателя «НГ»

К обеду 26 июня весь мусор, включая ящики и коробки, вывезли / Фото Ксении РЕБИК

- Поможет ли эта акция акимата очистить Костанай от свалок?

- Это должно быть на постоянной основе, - отвечает Кушнир. - Ежедневно должны вывозить крупногабарит. Там, где вывезли позавчера, уже накопилось. Люди покупают телевизоры, кровати, матрацы, а старые выбрасывают. Жизнь не остановить, она идёт. Или нужно ввести правило, по которому ПКСК и ОСИ должны собирать деньги с жильцов на вывоз крупногабарита. Но мы этим заниматься не можем, у нас в тарифе не прописан крупногабаритный мусор. Какая компания будет это делать, я не знаю.

Магазины должны выбрасывать свой, в том числе крупногабаритный мусор в отдельные контейнеры, запирающиеся на замок. Однако сообщения о магазинах, которые переполняют своим мусором контейнеры жилых домов, приходят в редакцию "НГ" всё чаще. Будет ли "Тазалык-2012" заключать отдельные договоры с магазинами на вывоз мусора?

- Магазин магазину рознь, - сказал Александр Петрович. - Те магазины, что имеют свою территорию, имеют свои контейнеры. Например "Апельсин", "Солнечный". А те, что размещаются на первых этажах домов привязаны к контейнерам домов. У них нет своей площадки для контейнеров. По договору они должны разобрать эти коробки из-под конфет и сложить в контейнер. Но они этого не делают.

- Поставите ли вы свои контейнеры таким магазинам?

- Мы не можем определять, где должны размещаться контейнеры. Это определяет комиссия при отделе ЖКХ.

- Как вы считаете, должна ли комиссия поставить контейнеры этим магазинам?

- А как магазины и дома будут делить площадку? Народ будет разбираться, куда бросать мусор? Нет, будут кидать мусор, даже если замки будут на контейнерах. Мы ещё не дошли до такого уровня цивилизации. Это проблема не только нашего города, но и всей страны.