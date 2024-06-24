Эта совсем не официальная формулировка из заголовка звучала дважды в докладах на аппаратном совещании акимата Костаная сегодня, 24 июня. Прокуратура усмотрела в мусорных свалках нарушение санитарных правил, Экологического кодекса и угрозу жизни и здоровью населения. Как будут решать проблему и кого накажут в случае её ухудшения?

Фото Олега ПАКА

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ отметил: с осени жалобы на то, что из дворов многоэтажек не вывозят мусор, поступают в службу Ikomek ежедневно. Среди обращений в редакцию "НГ" эта тема тоже одна из самых частых.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

На совещание пригласили директора ТОО «Тазалык-2012» Александра КУШНИРА. Аким спросил у представителей прокуратуры, могут ли Кушнира за доведение города до такой ситуации наказать по уголовной статье.

- На сегодня мы мониторим, сколько жалоб было как в прокуратуру, так и в акимат, - ответил начальник отдела по защите общественных интересов прокуратуры Костаная Ерлан ГУТОВ. - Действительно, город утонул в грязи. Это уже неблагополучная среда для всего общества в целом. Возникает угроза жизни и здоровью населения, а это уже признаки состава уголовного нарушения. Поэтому мы, как орган прокуратуры, непосредственно делаем вам разъяснение. Есть явные нарушения санитарных правил, Экологического кодекса. При плюсовой температуре бытовые отходы должны убирать не более чем за сутки. На сегодня это не соблюдается. Не дай бог, сейчас где-нибудь возникнет вспышка или заражение переносчиками: грызунами, мухами.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- Александр Петрович, я сейчас не то, что вам страх нагоняю, - обратился к Кушниру аким. - Вы сами по себе хороший человек, ничего против не имею. Но с учётом интересов населения я вам говорю: усугубляется положение. Поэтому вам незамедлительно нужно принимать меры.

Кушнир в свою очередь объяснил, почему его предприятие не вывозит мусор с территорий некоторых домов:

- Остаётся факт жалоб от населения. Данный факт товарищество признаёт. Причина - в нехватке водителей специализированной техники. Так, в период с 14 по 18 июня, вы знаете, была жара. 7 водителей вышли на больничный по причине теплового удара. И 3 единицы техники встали на ремонтные работы. Что сказалось на отсутствии уборки контейнерных площадок. От 167 тыс. до 237 тыс. тенге зарплата у грузчиков. Не хотят устраиваться на работу. И водители с оплатой 350 тыс. тенге. Такая же существует проблема. Тут, может, даже больше не финансовая часть, а престижность.

Директор ТОО «Тазалык» также отметил, что его предприятие за прошлый год вывезло крупногабаритный мусор на 50 млн тенге.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА

- Вы знаете, что мы не должны этим заниматься, но, тем не менее, мы частично убираем. - обратился Кушнир к акиму. - Эти деньги мы могли потратить и на зарплату, и на другие нужды предприятия.

- Если честно, Александр Петрович, город вы просто утопили в грязи! - высказался Жундубаев. - Теперь топят меня, как акима, и акимат в целом. Они же не разбираются, что это частная структура. Никто не разбирается, все говорят: «Аким плохой, потому что весь город в мусоре». А вы сидите дома вместе с этими семерыми, которые тепловой удар получили. Может, у вас там все получают эти тепловые удары. Это ваша проблема вообще! Водители у вас с 14-го по 18 июня получают 7 тепловых ударов. Это смешно же! Все работают в жару: поливают в жару, работают строители. Тепловые удары - это уже какая-то просто ваша отмазка. У вас должны быть дежурные водители!

«Тазалык» предлагает повысить тариф на сбор, вывоз и захоронение твёрдых бытовых отходов, что позволит увеличить зарплаты водителей, грузчиков, ввозчиков. И хотя директор ТОО говорил, что причина нехватки сотрудников не только в зарплате, но и в престиже, читатели отметили в комментариях под постом о совещании на странице "НГ" в Telegram, что озвученные зарплаты действительно не привлекают.

Александр Кушнир предложил свой вариант решения проблемы:

- Я думаю, что это комплексная работа, в которой мы должны задействовать всё. Привлекать ОСИ, ПКСК. Мы много пытались. Был вариант, когда с ПКСК мы практически пришли к нормальной ситуации. Когда заключили меморандум с ПКСК, и они брали на себя ответственность следить в течение дня за контейнерной площадкой. Но это ушло с образованием ОСИ. Они в будущем должны брать на себя ответственность и следить за площадкой.

Не очень понятно, как именно ОСИ будут «следить за контейнерной площадкой» и как это уменьшит объём мусора на площадках.

Более конкретным получился рецепт, предложенный градоначальником: акимат подключит к вывозу мусора подрядные организации.

- Сейчас мы вам поможем, за 2-3 дня выберемся из ситуации. Мы вам передадим её такой, какая она есть, и вы должны будете её содержать. И уже тепловые удары, какие-то аномалии не будут приниматься, - сказал Жундубаев.

Он отметил, что на прошлой неделе акимат уже задействовал подрядные организации, поэтому количество жалоб в Ikomek пошло на спад.

Прокомментировал аким и требование садовых обществ - после паводка власти организовали вывоз мусора, который принесло талыми водами: камыш, беседки, но в какой-то момент перестал. На аппаратном совещании от 17 июня Жундубаев сказал, что паводковый мусор акимат уже вывез, а садовые общества «свой мусор бытовой выкладывают».

- На остальной мусор, который сегодня есть, садоводческие общества собирают средства со всех дачников. Обращение к ним: занимайтесь своей работой. Всем, чем мы могли, помогли. А нянчиться и вывозить мусор за бюджетные средства мы не собираемся. Есть на это «Тазалык».

Это же объяснение он повторил на совещании от 24 июня:

- Наша работа порождает иногда иждивенчество. Когда после паводка начали вывозить из садовых обществ, начали просто уже бытовой мусор скидывать. Мы же видим, что мы вывозим! Ну да, после паводка останется что-то. Но этим уже, наверно, сами садоводческие общества должны заниматься.