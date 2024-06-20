Предприниматель Сергей СОКОЛУНИН, монтировавший новогоднюю елку в Житикаре, выиграл суд второй инстанции.

- Мы обжаловали иск акима Житикары о признании нас недобросовестными поставщиками, - сообщил он «НГ». - Теперь акимат Житикары обязан выплатить 14 465 000 тенге за елку и гирлянды на нее, которую пришлось разобрать сразу после Нового года, потому что акимат отказался платить за установку, ссылаясь на то, что она некачественная и не соответствует техспецификации. По елке сделали экспертизу, суд второй инстанции принял во внимание, признав ее качественной. Фигуры Деда Мороза и Снегурочки мы не оспаривали. И те фото, что вам предоставил аким Ордашев, недостоверные. Он показал фигуры после урагана, до этого они были лучше.

Скандал с елкой разгорелся в начале января. Аким Житикары Мирамбек Ордашев утверждал, что вынужден был поставить ужасную елку, а фигуры были еще ужаснее. И подал в суд на Соколунина, который акимат выиграл. Но иск был обжалован в пользу предпринимателя.

Фото предоставлено Сергеем СОКОЛУНИНЫМ