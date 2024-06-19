О планах стало известно в ходе заседания зеленой комиссии 12 июня. Тогда аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ сообщил, что земля под аттракционами в Центральном сквере находится в доверительном управлении без права выкупа. Теперь землю хотят вернуть в собственность государства. Сегодня, 19 июня, на расширенном совещании с участием акима области Жундубаев раскрыл некоторые подробности.

Фото Олега Пака

- В парке Победы в прошлом году мы на 100% сделали уличное освещение, точно так же хотим сделать и в Центральном сквере, - сказал аким Костаная. - И мы рассматриваем вопрос о возврате земли под аттракционами в бюджет. А также изучаем проект по модернизации парка аттракционов. С учетом этого будут проведены подготовительные работы, а к осени представим весь проект. И уже в следующем году сможем приступить к этой работе.

Корреспондент "НГ" после совещания спросил Марата Жундубаева - будут ли демонтированы или заменены существующие в сквере аттракционы?

- Пока мы думаем, как их модернизировать, не демонтировать, - ответил аким. - Возможно, это будут новые аттракционы. Но мы пока думаем над концепцией. Позже расскажем.

Он также сообщил, что в городе планируют разбить три новых сквера за счет бюджета, а еще небольшие скверы хотят благоустроить крупные костанайские предприятия. Судя по всему, это будет подарок ко Дню города. Но власти еще не решили, где и когда они появятся.