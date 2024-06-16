"Тобол" победил "Кайрат" в матче 11-го тура казахстанской премьер-лиги
16 июня 2024, 08:51 | Спорт
Встреча в Костанае завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол на 31-й минуте забил сербский легионер Игор Иванович, сообщают Vesti.kz.
Фото пресс-службы ФК "Тобол"
"Тобол" набрал 15 очков и поднялся с восьмого места на шестое, обойдя "Астану" и "Жетысу". У "Кайрата" 16 баллов и по-прежнему вторая строчка.
Отметим, что "Тобол" проводил встречу под руководством исполняющего обязанности главного тренера Нурбола Жумаскалиева. Он заменил ушедшего в отставку Милича Чурчича.
Что касается "Кайрата", то это первое поражение для российского специалиста Александра Кержакова у руля алматинцев. Кержакова назначили на этот пост в конце мая.
Следующий тур "Кайрат" пропускает, а "Тобол" 23 июня сыграет на выезде с "Атырау".
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