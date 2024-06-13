Бывшая глава Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова специально для Tengrinews.kz прокомментировала слова нового руководителя ведомства Алихана Смаилова о возможном дефолте национальной компании "Қазақстан темір жолы".

Алихан Смаилов, Наталья Годунова. Фото пресс-службы Мажилиса

"Я бы сказала, что плачевна не столько ситуация в КТЖ, сколько то, что многие годы не решаются ключевые проблемы отрасли, прежде всего проблема с тарифами. Тариф никак не может быть ниже себестоимости. Только в случае, если низкий тариф субсидируется государством - по социально важным маршрутам или грузам. Это аксиома. В противном случае это негативно влияет на финансовое состояние компании.

В том числе и на возможность своевременного проведения ремонтов, а также на содержание и обслуживание новой железнодорожной инфраструктуры. Ведь, несмотря ни на что, магистральная сеть развивается", - рассказала Наталья Годунова.



"В коммунальной сфере мы переходим к инвестиционному тарифу, который позволит не только покрывать затраты, но и осуществлять капитальные вложения в модернизацию сетей и обновление оборудования", - напомнила она.



"Что касается сегодняшней ситуации в КТЖ. Да, имеют место те проблемы, которые вчера обсуждались депутатами после отчета ВАП. И изношенность инфраструктуры, и нехватка вагонов и локомотивов, и долговая нагрузка, и другие. И, кстати, все они - следствие многолетней нерешенности вопроса по тарифам".

"И тем не менее у компании нет и не было просроченной задолженности по кредитам. Ни по основному долгу, ни по процентам. КТЖ имеет неплохие кредитные рейтинги от ведущих международных рейтинговых агентств с прогнозом "Стабильный". При рисках дефолта это никак невозможно", - подчеркнула Наталья Годунова.

По мнению бывшего руководителя ВАП, решение ключевых проблем "Қазақстан темір жолы" возможно только через повышение тарифов. "Здесь необходимо политическое решение и оперативность его исполнения, чтобы железнодорожная отрасль страны могла качественно обслуживать экономику и население", - резюмировала она.

Напомним, Алихан Смаилов, выступая перед депутатами, заявил, что КТЖ "находится в "красной" зоне кредитного риска". По его словам, долг на начало 2024 года составлял 2,9 триллиона тенге и продолжает расти". Позже представители компании ответили, что производственные и финансовые показатели организации увеличиваются ежегодно.



"По итогам 2023 года прибыль составила 134 миллиарда тенге, что в 4 раза больше 2022 года. Это наилучший показатель компании за последние 10 лет. При этом компания вовремя погашает все свои обязательства по кредитам", – сообщили в КТЖ, подчеркнув, что стабильное финансовое положение железнодорожного перевозчика также подтверждают уровни кредитных рейтингов от международных рейтинговых агентств.