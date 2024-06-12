Председатель Высшей аудиторской палаты (ВАП) Алихан Смаилов заявил о возможном дефолте национальной компании "Қазақстан темір жолы" (КТЖ), передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Смаилов пришел сегодня в Мажилис с отчетом: ВАП проверила, как в Казахстане тратят деньги на развитие транспорта. Говоря о работе КТЖ, председатель палаты заявил, что компания не способна оплачивать свои обязательства.

"Компания находится в "красной" зоне кредитного риска. Ее долг на начало 2024 года составлял 2,9 триллиона тенге и продолжает расти. 45 процентов, или 1,3 триллиона тенге, из общего долга направлено на рефинансирование ранее принятых долговых обязательств", - рассказал Алихан Смаилов.

Он заявил о необходимости проведения оптимизации затрат группы компаний КТЖ с определением конкретных сроков по оздоровлению финансового и технического состояния.

"При этом существующие методы корпоративного управления и стратегия развития АО "Самрук-Казына" не способны предотвратить кризис национальной железнодорожной компании страны. Дальнейшее ухудшение состояния активов, наращивание долгов и невозможность их обслуживания без кардинальных изменений в управлении приведет к дефолту КТЖ", - заявил Смаилов.

Дефолт — невыполнение договора займа, то есть неоплата своевременно процентов или основного долга по долговым обязательствам или по условиям договора о выпуске облигационного займа.