15-летнюю девочку вчера, 11 июня, вечером на тротуаре сбил автомобиль Hyundai Creta. За рулем в момент ДТП находился 19-летний водитель. После публикации происшествия читатели "НГ" поделились видео - этот же автомобиль ранее был замечен в нарушении ПДД.

Автомобиль марки Hyundai Creta попал на запись видеорегистратора на трассе между Костанаем и Тобылом 27 мая. Меньше чем за 10 секунд водитель дважды пересек двойную сплошную, обгоняя попутные автомобили по встречной полосе.

Полиция отреагировала на видеозапись и возбудила административное производство за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения:

- Процессуальное решение примет административный суд, - сообщили в пресс-службе ведомства. - За это правонарушение ему грозит лишение права управления транспортным средством сроком на 6 месяцев.

По факту ДТП, совершенного этим же водителем 11 июня, проводится досудебное расследование. Пешеход находится в больнице.