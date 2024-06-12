ДТП произошло вчера, 11 июня, в 21.15, на ул. Толстого, около пункта проката велосипедов «Велоточка». 15-летнюю пострадавшую доставили в детскую областную больницу, сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

По словам очевидцев, сообщивших о происшествии «НГ», Hyundai Creta ехала «с приличной скоростью», а когда перед ней резко затормозил автомобиль, водитель свернул на тротуар и лишь там нажал на тормоза.

- 19-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Creta, не справился с рулевым управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на несовершеннолетнюю, - прокомментировали ДТП в департаменте полиции Костанайской области.

В результате ДТП пешеход получила различные травмы. Начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственные действия, назначены экспертизы.

Кроме того, получила повреждения припаркованная возле тротуара "Лада Приора".