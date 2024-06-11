Осуждённый за госизмену и попытку захвата власти экс-глава КНБ Карим Масимов подал ходатайство о помиловании в марте этого года, сообщили в Комитете национальной безопасности РК в ответе на запрос Informburo.kz.

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Cейчас Карим Масимов на основании постановления Агентства по противодействию коррупции находится в следственном изоляторе КНБ в Астане.

"Действительно, из этого учреждения в марте 2024 года он направил ходатайство на имя президента Республики Казахстан о помиловании", – сообщили в КНБ.

Там добавили, что в отношении Масимова продолжается досудебное расследование по статье 218, часть 3, пункт 3 ("Легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путём") и статье 366, часть 4 ("Получение взятки в особо крупном размере") Уголовного кодекса.

Карима Масимова задержали во время январских событий 2022 года. Уголовному делу в отношении него присвоили гриф "совершенно секретно". В конце апреля 2023 года суд в Астане приговорил Карима Масимова к 18 годам лишения свободы за государственную измену, попытку насильственного захвата власти, превышении власти и должностных полномочий. Масимов пытался оспорить приговор, но апелляционная инстанция оставила срок наказания без изменений.