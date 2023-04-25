Суд вынес приговор по делу Карима Масимова, передает корреспондент Tengrinews.kz. Информацию сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Фото пресс-службы суда Астаны

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении бывшего председателя Комитета нацбезопасности Карима Масимова и его заместителей: Ануара Садыкулова, Даулета Ергожина и Марата Осипова в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом "Совершенно секретно".

Суд признал Карима Масимова виновным по части 1 статьи 175 ("Государственная измена"), части 3 статьи 179 ("Насильственный захват власти"), пункту 3 части 4 статьи 362 ("Превышение власти и должностных полномочий) УК РК.

"Путем частичного сложения наказаний окончательно Кариму Масимову назначено наказание: 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Решением суда бывший глава КНБ Карим Масимов лишен звания генерала и государственных наград.

Заместителям было предъявлено обвинение следствием: Карим Масимов и Ануар Садыкулов обвинялись в государственной измене (часть 1, статья 175 УК), насильственном захвате власти в Казахстане (часть 3, статья 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3, часть 4, статья 362 УК).

Садыкулов А., Ергожин Д. и Осипов М. Фото: gov.kz, ©Турар Казангапов

"Даулет Ергожин в насильственном захвате власти в Казахстане (часть 3, статья 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3, часть 4, статья 362 УК). Марат Осипов в превышении власти и должностных полномочий (часть 3, статья 362 УК)", - сообщили в пресс-службе суда Астаны.

Ануар Садыкулов признан виновным по части 1 статьи 175, части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание: 16 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Даулет Ергожин признан виновным по части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание: 15 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Марат Осипов признан виновным по части 3 статьи 362 УК, и ему назначено наказание: 3 года лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.

Напомним, судебный процесс в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей начался в ноябре прошлого года в закрытом режиме.

В августе прошлого года в Комитете национальной безопасности официально заявили о завершении расследования уголовного дела в отношении Масимова, Садыкулова, Ергожина, Осипова и должностных лиц - Акипова и Бекмурат.

Карим Масимов находится под арестом с января 2022 года.