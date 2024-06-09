Министерство здравоохранения РК провело анализ оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в медицинских организациях и пришло к выводу, что последние получили десятки миллионов тенге необоснованной прибыли. В шести выборочно проверенных организациях выявили финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге, передает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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"В выборочно проверенных шести организациях выявили многочисленные нарушения утверждённых стандартов и правил оказания медицинской помощи, а также финансовые нарушения на сумму свыше 18 млрд тенге. По итогам 2023 года общая сумма полученной онкологическими центрами страны прибыли составила более 31,8 млрд тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно приказу о тарифообразовании на медуслуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, тарифы не предусматривают получения прибыли, а также расходов на приобретение основных средств.

"Выявлены факты искусственного дробления случаев госпитализации для извлечения выгоды, несоответствие списанных и назначенных химиопрепаратов, несоответствие предъявленных случаев стандартам лечения и превышение тарифов над фактическими затратами. Таким образом, действовавшие тарифы и методы оплаты способствовали незаконному перетоку денежных средств государства на счета медицинских организаций", – рассказали в Минздраве.

По результатам выявленных нарушений шесть первых руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности, двоих из них рекомендовали освободить от занимаемых должностей. Материалы проверок передадут в компетентные органы для правовой оценки.

В ведомстве подчеркнули, что предпринимают конкретные шаги, чтобы каждый государственный тенге был использован с максимальной эффективностью и все средства доходили до пациентов, нуждающихся в медицинской помощи.

"В качестве неотложной меры для недопущения нецелевого использования бюджетных средств Министерство здравоохранения на заседании коллегии приняло решение о снижении базовой ставки по клинико-затратным группам онкологической службы на 20%. Также планируется пересмотреть сам механизм оплаты услуг этих организаций с более точечной оптимизацией тарифов", – пояснили в министерстве.

Кроме того, усилен контроль за использованием средств. Внедрена система постоянного мониторинга и аудита финансовой деятельности медицинских организаций. Это позволит оперативно выявлять и устранять случаи нецелевого использования бюджетных средств, указали в Минздраве.

Напомним, ранее депутат парламента РК Асхат Аймагамбетов возмутился приказом министра здравоохранения Акмарал Альназаровой о сокращении выделяемых из бюджета средств для лечения онкобольных. Парламентарий назвал решение Минздрава противоречащим здравому смыслу.