Депутат парламента РК Асхат Аймагамбетов возмутился приказом министра здравоохранения Акмарал Альназаровой о сокращении выделяемых из бюджета средств для лечения онкобольных. Парламентарий назвал решение Минздрава противоречащим здравому смыслу. Об этом он написал в своём Telegram-канале, передает Informburo.kz.

"Деньги, выделяемые из бюджета на лечение онкологических заболеваний, сокращены приказом министра здравоохранения в среднем на 20%. Приказ вводится в действие с 11 июня. Фактически без обсуждения, кулуарно был принят приказ, которым без достаточных исследований и адекватных расчётов просто по всем клинико-затратным группам пролеченного случая по новообразованиям срезаны деньги. Кто в итоге пострадает от этого приказа? Сколько это человеческих жизней и судеб? Какое есть научное обоснование, кроме сбивчивой и поверхностной информации чиновников? Почему одним росчерком пера, без всестороннего изучения, принимаются такие важные решения? Вопросов очень много", – написал парламентарий.

Депутат подчеркнул, что никто не застрахован от онкологии, а проблем в этой сфере очень много. Но в последние годы, по его словам, появилась не только надежда, но и реальные положительные изменения.

"Благодаря президенту было увеличено финансирование, онкоклиники вышли из хронической кредиторской задолженности, в прошлом году утверждён Комплексный план, был расширен перечень таргетных препаратов, начали закупать оборудование... И вот сейчас министерств принимает противоречащие всему здравому смыслу решения. Те, кто когда-то сталкивался с этой страшной болезнью, поймут эти эмоции", – высказался Асхат Аймагамбетов.

Он заверил, что в понедельник, на расширенном заседании Комитета, "мы будем спрашивать обо всех этих и не только вопросах".

"Надеюсь, у министерства есть исчерпывающие ответы и результаты исследований. Надеюсь, все те врачи онкологи, ассоциации больных, активисты и эксперты, которые к нам обращаются и задают все эти вопросы, ошибаются. Заседание Комитета будет транслироваться", – сообщил депутат.

Он заявил, что такое решение трудно понять и принять, ведь речь идет не о цифрах, а о человеческих жизнях.