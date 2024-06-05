Утром 3 июня жителей села Алтынсарино, чьи дома затопило в апреле, пригласили в районный акимат для подписания документов на ремонт. Там они выразили претензию: назначенный ремонт не соответствует зафиксированным повреждениям. Однако не было понятно, какая компания назначает ремонт: оценщик или техэксперт.

Местные жители недовольны суммой, которую выделяют для ремонта их домов / Фото из архива "НГ"

Жильцам обещали снос повреждённого и покупку новых. Но недавно им сообщили: денег на это не выделили, поэтому отремонтируют затопленное жильё.

5 июня руководитель ТОО «Stella+» Виктор ШЕВЧЕНКО пояснил «НГ», что его фирма не назначает ремонтные работы, а только оценивает их стоимость. Ремонтные работы назначали в ТОО «Эксперт Плюс», сотрудники которого осматривали эти дома.

- Жильцы путают техэкспертизу с оценкой. Компания-техэксперт осматривает дом и назначает ремонтные работы. Мы их и считаем. Даём оценку стоимости этих работ. Переводим их в цифры. Поэтому здесь жильцы не согласны с заключением техэкспертов из ТОО «Эксперт Плюс», а не с нашей оценкой. И то, что техэксперты записывали 80% или 100%, это фактор влияния воды. Это не означает, что они разрушены на 100%. Затем компания-техэксперт присваивает дому категорию. 5-я категория - аварийная. Она означает, что дом восстановлению не подлежит. 3-я категория - это текущий ремонт, 4-я категория - капитальный ремонт.

Кроме того, пресс-секретарь акима Костанайского района Дарига УРМАКАЕВА сообщила «НГ», что «для обеспечения безопасности и комфорта жителей села» решили провести не косметический, а капитальный ремонт домов, поврежденных паводком.

- По состоянию на сегодня жители села Алтынсарино, выразившие недовольство, уже подписывают соглашения на проведение ремонтных работ либо возмещения материального ущерба для самостоятельного проведения ремонтных работ, - отметила она.