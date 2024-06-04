Стены в домах по ул. Садовой в селе Алтынсарино Костанайского района после паводка - как пластилин. Можно расковырять кирпич ногтем. Вода в апреле покрыла дома по крышу, техэкспертиза показала 80% повреждения кирпича. Однако компания-оценщик приняла решение - оклеить стены обоями.

Алтынсарино во время паводка / Фото предоставлено читателями

Пострадавшим обещали снос повреждённого и покупку нового жилья. Но недавно им сообщили: денег на это не выделили, поэтому отремонтируют затопленные дома. Утром 3 июня для подписания документов на ремонт их пригласили в районный акимат, который в этот день стал местом громких возмущений.

Сельчане настаивают на новом жилье, поскольку уверены в неизбежности повторения ситуации - их дома затапливает уже 6-й раз. Вместе с ремонтом домов им пообещали построить дамбу, но её надёжность вызывает сомнения у народа.

Маржан Доскалиева (справа)

- Договор на проектные работы уже заключён, - пояснила "НГ" заместитель акима Костанайского района Маржан ДОСКАЛИЕВА. - Сейчас ведутся работы по геодезии. Дамба будет строиться, ориентировочно, в селе Алтынсарино за насосной станцией.

- Она удержит новый паводок?

- Здесь техэксперты и проектировщики будут рассчитывать всё. Это будет согласовано с уполномоченными органами природных ресурсов, водных ресурсов.

Жильцы указывают на несоотствие повреждений и ремонта

Жильцы также не признают масштаб назначенных ремонтных работ и считают, что он несоизмерим с повреждениями домов.

Степень повреждения определяло ТОО «Эксперт Плюс» - его сотрудники осматривали дома и записывали в акты степени дефектности процент повреждений. На основании этих актов заключение по ремонту делало ТОО «Stella+» - определяли, какие конкретно работы требуются домам.

Фото предоставлено читателями

- Акт степени дефектности гласит: повреждение кирпича стены и сайдинга (облицовки стен - «НГ») - 80%. А в заключении написано: выполнить на всей площади ремонт штукатурки и оклеить обоями стены. Просто издеваются, - говорит Газиза КОЖАХМЕТОВА, племянница Иргали Саликова из затопленного дома № 14.

Жексинбай ИСМАГОМБЕТОВ жил в доме № 10 вместе с сыном, у которого с детства 1-я группа инвалидности. Обосновался в селе, чтобы лучше ухаживать за сыном. 6 апреля дом затопило, он вместе с волонтёрами спасал на лодке своего телёнка.

- Сначала писали, что пластиковые окна и проводку полностью менять нужно. Теперь пишут, что отремонтируют и они ещё прослужат. Они хотят нам за копейки тяп-ляп сделать ремонт, - возмущается Жексинбай.

Ближе к концу встречи на на неё прибыл еще один заместитель акима Костанайского района Багдат МУХАНОВ. На жалобы о несоответствии повреждений и назначенного ремонта он ответил, что это результат оценки специалиста из «Stella+»:

Багдат Муханов (слева)

- Ну, это уже его работа.

- Получается, вы не проверяете, что вам эксперты пишут, - возмутились жители.



По словам пришедших в акимат, их односельчане, которым на бюджетные деньги все-таки приобрели жилье, плохо ухаживали за своими домами - поэтому паводок так их и повредил, что только новую квартиру покупай. А жили они с соседями в одинаковых домах одной планировки и одного года постройки.

- По вашим понятиям, не надо было ухаживать за домом! - возмутилась одна из жительниц.

- Внутри вытянули стены, положили тёплый пол, залили бетоном, снаружи утеплили пеноплексом, обшили его, расширили, везде пластиковые окна поставили, заменили всю проводку. Нас затопило - вы живите дальше в сыром доме. Соседи бухали всё это время - им дали квартиры в новых домах! У нас одинаковые дома! Им дали новые квартиры! Где справедливость? - спрашивала Газиза Кожахметова.

Багдату Муханову ответили: ждать полного высыхания домов, чтобы начать ремонт, слишком долго, а «зима придёт быстро».

- Два месяца прошло с момента затопления, месяц мы топим батареи. Стены всё ещё мокрые, вы сами видели. Как нам их ремонтировать? Как нам их высушить? - спросила Кожахметова.

- Окна откройте, - посоветовал Муханов.

- Ох, так легко говорит! - возмутилась племянница пострадавшего от паводка.

Жители отмечают, что компанию-оценщика выбирают по закону пострадавшие, но ТОО «Stella+» им назначили в акимате. Маржан Доскалиева пояснила: других кандидатов просто не было.

- Мы не виноваты, что у нас в области один оценщик, - сказала заместитель акима района. - Мы не можем выбрать другого.

- Можно ли привлечь компанию из другой области?

- Мы хотели. Никто не хочет ехать в Костанайский район. У каждого свои затопленные районы.

Еще одна претензия - дома осматривали бегло.

- Минут 25 у них всё это заняло, - говорит Газиза Кожахметова. - Даже до стен пальцем не прикоснулись, к фундаменту не наклонились. Никаких приборов. Состояние кирпича, раствора между кирпичами никто не посмотрел. Только сделали визуальный осмотр. В экспертном заключении так и написано, что "при визуальном осмотре можно жить". Я сама уже подбегала: "Вот здесь посмотри!". Они как руки в брюки стояли, так и стоят.

Маржан Доскалиева прокомментировала "НГ": единственный механизм обжалования назначенного ремонта - обратиться в суд с копиями всех документов по ремонту, заверенными её печатью.

- Можно ли досудебно решить вопрос?

Батима Аскарова: «Решать проблемы через суд - это моё здоровье, деньги, нервы»

- А досудебно нам говорят: «Вам сделают ремонт мокрых стен и живите дальше в мокром доме». - вмешалась в разговор Батима АСКАРОВА из затопленного дома № 24. - Решать проблемы через суд - это моё здоровье, деньги, нервы.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА