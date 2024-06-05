В райцентре Федоровского района этой весной талыми водами затопило несколько домов. Режим ЧС в районе не объявляли, а потому пострадавшие могли рассчитывать только на единовременную выплату от государства без компенсации ущерба (100 МРП - 369 200 тенге). Но не получили и ее.

Причем ранее в двух областных управлениях "НГ" комментировали, «даже если в районе или городе не был объявлен режим ЧС, пострадавшие все равно могут подать заявление на получение этой выплаты». Однако в районном акимате ответили по-другому.

- Указанная в вашем запросе единовременная выплата пострадавшим от паводка, как и выплата компенсации ущерба, проводится в случае объявления ЧС, - пояснил заместитель акима Федоровского района Рамиль ВАЛЕЕВ. - В связи с тем, что в районе режим ЧС не объявлялся, оказание единовременной социальной помощи гражданину (семье), либо его имуществу, пострадавшему вследствие стихийного бедствия проводилось в рамках оказания госуслуги в том же размере - 100 МРП. В соответствии с Правилами оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан все поступившие заявления выносятся на рассмотрение специальной комиссии. Решение об оказании либо отказе в оказании соцпомощи принимается уполномоченным органом на основании принятых документов и заключения специальной комиссии.

Заявления трех федоровчан, о которых писала «НГ», были рассмотрены на заседаниях комиссии с изучением актов обследования, фото, видеоматериалов и принято решение об отсутствии необходимости оказания соцпомощи.

- При обследовании комиссией домов, подвергшихся подтоплению (по заявлениям граждан), составлялся акт обследования, в который со слов заявителя вносились данные о сложившейся ситуации, в том числе их мнение - талые или грунтовые это были воды. Далее в акте указывались уже наблюдения комиссии, - пояснил замакима Федоровского района. - Таким образом при принятии решения учитывался фактически причиненный ущерб имуществу граждан без градации на талые и грунтовые воды.

Ранее жители села рассказали «НГ», что власти отказали им «в связи с отсутствием (неподтверждением) факта наступления трудной жизненной ситуации». Что имеется в виду?

- Это ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, - объяснил Рамиль Валеев. - Исходя из этого, комиссия учитывала не только саму сложившуюся ситуацию, но и материальное положение, а также состояние здоровья заявителя (в первую очередь наличие инвалидности и т. д).

Он также отметил, что согласно п. 1 ст. 189 ГК РК, «Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законодательными актами или договором, и не может в одностороннем порядке переложить такое бремя на третье лицо».

- Это значит, что забота о своем жилище, его состоянии в первую очередь лежит на собственниках жилья, - подытожил замакима. - Кроме того, многие из заявителей не имеют документов на жилье, в котором проживают, что также создает сложности при назначении материальной помощи. В ответе всем обратившимся по вопросам оказания государственных услуг указывается на возможность обжалования как в досудебном, так и в судебном порядке.

Фото Андрея СКИБЫ