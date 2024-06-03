О ней уже говорили в связи с начавшимися каникулами и опасностью, которую эти объекты несут прежде всего для любопытной детворы. Кроме того, они причиняют массу неудобств соседям, так как являются прибежищами для бомжей, наркоманов и пьяниц.

Недостроенные монолитные здания на ул. Алтынсарина стоят до сих пор / Фото из архива "НГ"

Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ назвал девять адресов, где располагаются заброшки. У каких-то вроде бы существуют хозяева, но никаких действий по нормальному содержанию своих владений они годами не предпринимают.

- Здание по улице Мирошниченко, 6 уже два года как сгорело. И все время говорят, что у него собственник есть, трогать нельзя. Там дети бегают. Не дай бог, еще зараза какая оттуда пойдет... Мирошниченко, 16 - отдел земельных отношений еще 2020 году поставил дом на изъятие, там одна бабушка жила, компенсацию получила, переселилась. И что? Строение стоит до сих пор... Отдел земельных отношений - это ваша задача, принимайте меры, занимайтесь утилизацией, - возмущался аким. - Едем в микрорайон Кунай, на 12-м км рудненской трассы стоит здание: заборов нет, окон нет, хозяев нет. Если хозяин не объявляется, принимайте как бесхоз. Методов много. Отберем - другим неповадно будет.

Еще один адрес - ул. Алтынсарина, 232. Там стоят недостроенные монолитки. Корреспонденты «НГ» посещали их еще в 2021 году, когда соседи жаловались, что со двора этих строений распространяется невыносимая вонь и вообще они опасны. Так и стоят до сих пор.

Сейчас аким города поручил отделам строительства, ЖКХ, земельных отношений в течение недели создать план действий по ликвидации заброшенных объектов.

- В этом году не должно уже быть монолитных зданий по ул. Алтынсарина и двух строений по ул. Мирошниченко, - сказал Жундубаев.

К слову, о заброшках на Мирошниченко и как живут костанайцы в старом КЖБИ "НГ" опубликовала материал буквально сегодня.