Район КЖБИ в народе разделяют на старый и новый. Вторичное жильё в новом не уступает по стоимости элитным новостройкам, к тому же развита инфраструктура: три школы, более пяти детсадов, не считая частных студий, несколько супермаркетов, салоны красоты, аптеки, ухоженные тротуары и улицы.

Разрушенный дом на Мирощниченко, 6

Того же, к сожалению, нельзя сказать о старом КЖБИ - если с ул. Волынова повернуть на ул. Мирошниченко и пройтись до ул. Ворошилова, попадаешь в другое время.

Сначала разрушенное после пожара здание (ул. Мирошниченко, 6), создающее опасность для проходящих.

Пустующий дом на Мирошниченко, 16 так и привлекает детей

Далее пустующий 2-этажный дом по ул. Мирошниченко, 16). Был признан аварийным, сейчас пустует, но я застала там детей, которые видели в заброшке только интересный объект и совсем не видели опасности. Попыталась разъяснить, что и в нем, и рядом с ним находиться опасно.

Детский сад № 27 находится напротив брошенных домов

На обратном пути в окнах одной из квартир увидела распивающих алкоголь мужчин, ведущих бурный разговор. Хоть этот дом и освободили жильцы, но он явно не пустует. Причем оба объекта - напротив детского сада № 27.

Продолжим…

Разрушенные гаражи часто встречаются во дворах

Чем дальше, тем больше шокирует обстановка. Гаражи, и их там немало, почти все непригодные, разрушенные, либо пострадавшие от пожара, от некоторых остались погребные ямы, все это между домами.

Кеи-то брошенный разбитый автомобиль стоит рядом с домом

Несколько метров - и на глаза попадается разбитый автомобиль, рядом заброшенные детские площадки и много-много зарослей, кустарников и разросшихся деревьев (вот где не помешало бы кронирование). Среди кустов кучи одежды и мебели - это тоже пристанище бомжей.

В общем, создаётся картина покинутого людьми и государством места. Но нет, слышен детский разговор с взрослыми. Подхожу ближе, вижу, как из машины что-то выгружают. Это супруги Хусаиновы привезли для детей песок, их в семье трое. Живут в двухэтажке по ул. Кочубея, 11 в двухкомнатной квартире.

- В 2021 году мы вызывали комиссию, тогда наш дом был признан аварийным. - рассказывает Гульмира ХУСАИНОВА. - Затем начали предлагать выкупить квартиры. В итоге выкупил две квартиры акимат, сейчас они пустуют. Суммы такие, что мы не сможем купить жильё, предложили 10 млн тенге. Если бы предложили двухкомнатную квартиру вместо нашей, мы были бы рады. Сейчас снова поднимаем этот вопрос, нам сказали: "Ваши сроки прошли, живите, как хотите". У нас нет ПКСК, все проблемы решаем сами, вызываем специалистов, септик выкачиваем. Если внутри появляются проблемы с трубами, все это на нас. Зимой был порыв горячей воды, пришлось вызывать МЧС, так как нужно было попасть в квартиру, которая выкуплена акиматом. Квартиру вскрыли, а дальше решайте сами. Сказали, что каждый год замерзает вода. По мере возможности придомовую территорию приводим в порядок, сейчас вот привезли песок для детей. Мы просили помощи в акимате, хотя бы чтоб кровлю поменяли, все бесполезно. Несколько раз записывались на приём к акиму города, но встретиться с ним так и не удалось, каждый раз нам говорили, что он уехал по срочным делам. Ну почему бы акимату не расселить пару двухэтажек, снести, построить на этом месте, к примеру, 9-этажку и дать там квартиры? В нашем городке мало людей. А вообще, если снести тут аварийные дома и застроить, красивый будет район.

- Я живу здесь давно, никто ничего не хочет делать, - говорит житель дома № 68 по ул. Ворошилова Рустам ШАРИФУЛЛИН. - ПКСК не хочет брать на баланс эти дома, потому что это невыгодно. Мы, как сироты, все эти дома: крыша течёт, все это идёт в квартиры, переделывать нужно всю крышу, эти куски латать никто не будет. Дома 1950-х годов постройки, их ремонтировать нет смысла, это напрасное вложение денег и сил.

В подъезде по ул.а Кочубея, 11 пол постоянно вскрыт из-за порывов

В доме по ул. Кочубея, 11, в первом подъезде с порога видна проблема - вскрытый пол, под досками ржавые трубы. Поднимаясь на вторй этаж, взгляд на потолок - и картина устрашающая: дыры, некоторые залатали, из других сыпется все на головы жителей.

А потолок грозит рухнуть на проходящих

Удивляясь происходящему, я не сразу заметила двух очень пьяных мужчин, спящих на полу у двери квартиры на втором этаже. Как оказалось, дверь, у которой они спят, ведет в выкупленную акиматом квартиру. Напротив живет семья пенсионеров, которые предложили мне пройти к ним.

- Проживаем мы тут с 1991 года, - рассказал Анатолий Сафронович ЧИЧЕВ. - Проблемы начались с того ,что у нас нет подвала, фундамента нет, а вся подводка - горячая и холодная вода - под полом. Когда прорвало трубу с горячей водой, вода хлестала так, что аж на улицу Ворошилова уходила. Вызвали тепловиков, а нам сказали: "Ничего мы вам не сможем сделать, нет у вас ПКСК. вы нам никто". Мы сами тут себе предоставлены, никому мы не нужны! К нам наплевательское отношение! И власть, которая сейчас есть, это не власть - это пародия!

Бомжи облюбовали это место

Вышла из квартиры, на полу в подъезде по-прежнему лежали двое пьяных мужчин, справивших нужду под себя. Предложила вызвать сотрудников полиции, на что мне сказали, что приезжают сюда неохотно и ждать нужно очень долго. Причем зачастую не забирают подобных граждан, а просто выводят и оставляют у подъезда. А те, отоспавшись, возвращаются и не дают покоя жителям. Позвонила в 102. Прошло 15 минут, позвонила ещё раз. И через 31 минуту прибыл патруль. Объяснили, что были на угоне, поэтому так задержались. Сотрудники достаточно вежливые, очень долго пытались вывести пьяниц, потом прибыл ещё один патруль, затем ГАЗель, пришлось вызвать работников скорой помощи и те с помощью нашатырного спирта привели мужчин в более осознанное состояние. Спустя полчаса их забрали.

Более получаса понадобилось, чтобы вывести пьяных мужчин

Жизнь здесь словно другая, будто часть нашего города осталась без цивилизации.

Но среди всего мрака, видя детские коляски у подъезда, улыбающегося малыша в окне на руках у мамы, людей, которые потеряли надежду на рещение их жилищных проблем, и тех, кто верит в лучшее, понимаешь - это просто оставленное не людьми, а властью место. Тут хочется сказать - неужели Костанай не единый город?

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