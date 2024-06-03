Станислав Черчесов за свою тренерскую карьеру становился чемпионом двух восточноевропейских стран. Российского специалиста назначили главным тренером сборной Казахстана, передает Informburo.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

Станислав Черчесов / Фото с сайта kff.kz

В прошлом Станислав Черчесов защищал цвета московских "Спартака" и "Локомотива", дрезденского "Динамо". Тренировал московские "Спартак" и "Динамо", а также "Жемчужину", "Терек", "Амкар", польскую "Легию", сборную России, венгерский "Ференцварош".

Под руководством Черчесова сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала мундиаля. Также за плечами тренера – титулы серебряного призёра чемпионата Росссии (2007), чемпиона Польши (2015/16), Венгрии (2021/22 и 2022/23), обладателя кубков Польши (2015/16) и Венгрии (2021/2022).

Напомним, в конце мая в КФФ сообщили об уходе с должности главного тренера сборной РК по футболу российского специалиста Магомеда Адиева.