Главным тренером сборной РК по футболу стал бывший тренер сборной России
Станислав Черчесов за свою тренерскую карьеру становился чемпионом двух восточноевропейских стран. Российского специалиста назначили главным тренером сборной Казахстана, передает Informburo.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
Станислав Черчесов / Фото с сайта kff.kz
В прошлом Станислав Черчесов защищал цвета московских "Спартака" и "Локомотива", дрезденского "Динамо". Тренировал московские "Спартак" и "Динамо", а также "Жемчужину", "Терек", "Амкар", польскую "Легию", сборную России, венгерский "Ференцварош".
Под руководством Черчесова сборная России в 2018 году дошла до четвертьфинала мундиаля. Также за плечами тренера – титулы серебряного призёра чемпионата Росссии (2007), чемпиона Польши (2015/16), Венгрии (2021/22 и 2022/23), обладателя кубков Польши (2015/16) и Венгрии (2021/2022).
Напомним, в конце мая в КФФ сообщили об уходе с должности главного тренера сборной РК по футболу российского специалиста Магомеда Адиева.
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