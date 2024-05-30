Уснул, ничего не помнит – Суд вынес решение по делу о подглядывании в женском туалете в Костанае
30 мая 2024, 15:36 | Происшествия
Мужчину в одной из кабинок женской уборной сняла посетительница ТРЦ «Mart». Хулиганом оказался 36-летний житель Костанайского района.
- Мужчина пояснил, что из-за развода употреблял алкоголь на протяжении двух недель. Он уснул в уборной. Как он туда попал, не помнит, - сообщила пресс-служба департамента полиции Костанайской области. - На психиатрическом учете и учетах ОВД не состоит.
Административный суд г. Костанай назначил мужчине 20 суток ареста.
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