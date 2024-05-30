Любителя подглядывать за посетительницами женского туалета задержала полиция в Костанайской области
30 мая 2024, 09:17 | Происшествия
Полицией установлен и задержан 36-летний мужчина, которого ранее сняла посетительница ТРЦ "MART". Почуяв неладное в женском туалете, она опустила камеру к полу и обнаружила мужчину в одной из кабинок. Задержанный оказался жителем Костанайского района.
- Он помещен в комнату временного задержания УП Костаная, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Процессуальное решение по факту мелкого хулиганства примет административный суд.
Задержанному грозит штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге), либо административный арест до пятнадцати суток.
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