Новости

Любителя подглядывать за посетительницами женского туалета задержала полиция в Костанайской области

30 мая 2024, 09:17 |  Происшествия

Полицией установлен и задержан 36-летний мужчина, которого ранее сняла посетительница ТРЦ "MART". Почуяв неладное в женском туалете, она опустила камеру к полу и обнаружила мужчину в одной из кабинок. Задержанный оказался жителем Костанайского района.

 

- Он помещен в комнату временного задержания УП Костаная, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Процессуальное решение по факту мелкого хулиганства примет административный суд.

Задержанному грозит штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге), либо административный арест до пятнадцати суток.