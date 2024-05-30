Полицией установлен и задержан 36-летний мужчина, которого ранее сняла посетительница ТРЦ "MART". Почуяв неладное в женском туалете, она опустила камеру к полу и обнаружила мужчину в одной из кабинок. Задержанный оказался жителем Костанайского района.

- Он помещен в комнату временного задержания УП Костаная, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Процессуальное решение по факту мелкого хулиганства примет административный суд.

Задержанному грозит штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге), либо административный арест до пятнадцати суток.