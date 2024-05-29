Инцидент произошел 28 мая в ТРЦ "MART", сообщает подписчица Tik-Tok аккаунта @kostanayrulit. Во время посещения уборной одна из кабинок показалась ей странной, и девушка сняла происходящее.

- Опустив камеру телефона я засняла мужчину, который лежал на полу и подглядывал. На камерах позже зафиксирован мужчина лет 40-ка в черной одежде и бирюзовой футболке, находился он в женском туалете около 30 минут! Фото с камер видеонаблюдения мне сделать не дали, - рассказывает девушка. - Администрация и охрана ТРЦ не восприняли произошедшее всерьез и сказали: «Вам показалось». Делом занялась полиция. Девушки, будьте бдительны и осторожны!

В полиции "НГ" сообщили, что произошедший факт зарегистрирован.

- В отношении неустановленного лица возбуждено административное производство по мелкому хулиганству. В настоящее время устанавливается личность правонарушителя, - сообщили в ведомстве.