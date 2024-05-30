В этом году в Костанайской области будут работать 11 детских оздоровительных лагерей. Причем лагерь в Аулиекольском районе откроется на месте пострадавшего при пожаре. Об этом сообщили 29 мая на брифинге в РСК.

- 27 мая на аппаратном совещании в акимате Костаная обсуждали вопрос о том, что за областным центром не закреплён ни один лагерь детского отдыха. Говорили также, что один из детских лагерей был на балансе акимата, но потом его вернули полиции. Планируется ли как-то решать этот вопрос? - спросил корреспондент «НГ».

- Лагерь, о котором вы говорите, называется «Нива» и находится на границе Алтынсаринского и Костанайского районов, - ответила и. о. руководителя отдела воспитательной работы управления образования Костанайской области Каламкас КАРАТАЕВА. - Он был передан на баланс ДП Костанайской области, там планировали сделать учебно-полевой лагерь. Не знаю в связи с чем, но эта цель не была достигнута.

В прошлом году департамент полиции обратился в управление образования с предложением вернуть лагерь на баланс облакимата.

- По Костанаю как раз у нас сейчас вопрос этот решается, будем ли мы строить (лагерь - «НГ») или будем восстанавливать («Ниву» - «НГ»), - пояснила спикер. - Потому что лагерь «Нива» находится в очень плачевном состоянии. Нужны очень большие деньги, чтобы восстановить его - территория очень большая.

- Можно точно сказать, когда будет решен этот вопрос?

- В этом году не будет, так как там нужны очень большие деньги. Но на следующий год хотим подать бюджетную заявку.

Фото Андрея СКИБЫ