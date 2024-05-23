Заполненный водой котлован возле дома по ул. Школьная, 4 в жилом массиве Дружба не угрожает жизням бегающих рядом детей. пояснили в отделе ЖКХ, отвечая на запрос "НГ". Об этом доме «почти-ровеснике-Казахстана» мы писали месяц назад.

Угол дома № 4 «смотрит» на котлован

Тогда его жители рассказали нам о каскаде проблем благоустройства. Самая большая и по угрозе, и по размеру - котлован, в который сбрасывают мусор со всего жилого массива, а во время паводков стекают талые воды. Жильцы беспокоятся, что их дети могут получить травмы или даже утонуть в котловане.

- В ходе совместного обследования с сотрудниками ДЧС было установлено, что выкопанный котлован при строительстве дома № 4 угрозы для жизни и здоровья не представляет, - сообщил "НГ" руководитель отдела ЖКХ Костаная Денис ПЕТРУХНО. - Данный котлован будет очищен и засыпан грунтом в текущем году.

А появилась эта яма в ходе строительства дома:

- Птицефабрика АО «Север Птица» строила наш дом, - вспоминает жительница дома № 4 Татьяна КРЕКОВА. - Вырыли котлован для ещё одного здания. Фундамент уложили, но тогдашний руководитель птицефабрики скончался, и это стало никому не нужно.

Жильцы также сообщали, что во дворе дома № 4 всего один мусорный контейнер, этого недостаточно для 30 семей.

- «Тазалық» свою миссию выполняет, мусор из контейнера вывозит. Но почему нам нельзя поставить ещё один контейнер? - спрашивала три недели назад жительница дома № 4 Гузель АХМЕТОВА. - 30 семей, в каждой, как минимум, четыре человека. Один человек принёс два пакета, второй принёс два пакета - всё, бак полный. Мусор начинает складироваться и разлетаться. Куча бродячих собак. они всё это растаскивают. Со всего микрорайона привозят на машинах и скидывают в наш контейнер мусор, поэтому он переполняется ещё быстрее.

- Количество контейнеров на контейнерной стоянке и частота их вывоза определяются нормами образования и накопления коммунальных отходов и исходит из количества жителей, указанных в договоре с ТОО «Тазалык-2012», - ответил Петрухно.

Ещё две проблемы - грязь после осадков из-за отсутствия асфальта и негодную детскую площадку - он посоветовал решать бумагой и пером:

- По вопросу асфальтирования дворовой территории дома и устройства детской площадки жителям необходимо обратиться с письменным заявлением в ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города Костаная». Заявление должно быть подписано минимум тремя жильцами. Ещё по детской площадке можно подать предложение в рамках проекта «Бюджет народного участия» на портале акимата Костаная.

А вот вопросы о ремонте крыши и уборке двора от сугробов, которые мешают проехать скорой и пожарным, жильцам нужно решать самостоятельно:

- Согласно п. 24 ст. 2 Закона «О жилищных отношениях», крыша МЖД является общим имуществом собственников квартир. Это означает, что расходы на содержание и ремонт крыши несут все собственники квартир в доме. Согласно п. 9 «Правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов Костанайской области», санитарная очистка и уборка прилегающей территории возлагается на собственника объекта.

Жильцы сообщили «НГ», что рады обещают решить вопрос с котлованом и обратятся в отдел ЖКХ с заявлениями об асфальтировании двора и строительстве детской площадки. Собрать три подписи в письме для них не проблема.