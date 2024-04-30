Огромная яма с мусором под боком, игнорирование сугробов во дворе при зимней уборке и один мусорный бак на 30 семей - у жителей дома № 4 по улице Школьной в жилом массиве Дружба серьёзные проблемы, которые, по их мнению, обязана решать местная власть.

Угол дома № 4 «смотрит» на котлован

Проблема первая - в котлован возле дома сбрасывают мусор со всего жилого массива, а во время паводков в него стекают талые воды.

- Люди сделали для себя вывод, что если эта яма существует, то её можно засорять, - возмущается житель дома № 4 Магомед САДАЕВ. - Раньше люди сами ходили и собирали мусор, чтобы дети не калечились об какие-то предметы. Но в последнее время это невозможно, потому что со всего микрорайона сюда приезжают и сбрасывают в котлован грязь, строительный и бытовой мусор. Талые воды идут в котлован и он стоит, заполненный водой. Оттуда может быть подтопление грунтов. А у нас угол дома в 20 метрах от этого котлована, он может подмокнуть. У нас много маленьких детей во дворе, в каждой семье по два-три ребёнка. Не за всеми уследишь. Они могут залезть в котлован, а там чего только нет. Дети могут покалечиться. Да и утонуть могут - они ростом с метр, а котлован полон воды.

- Как он появился?

- Котлован вырыли в тот момент, когда строили этот дом. Наверное, это должно было быть какое-то ещё строительство рядом с нашим домом. Но его в конечном итоге оставили. И вот он сейчас у нас как помойная яма, - рассказал Садаев.

Данияр Турбаев: "Есть риск, что дети утонут"

- Птицефабрика АО «Север Птица» строила этот дом, - вспоминает его супруга Татьяна КРЕКОВА. - Вырыли котлован для ещё одного здания, фундамент уложили, но тогдашний руководитель птицефабрики скончался и это стало никому не нужно.

Жители хотят, чтобы этот котлован закопали или хотя бы выдали разрешение на его закапывание, чтобы он перестал угрожать безопасности детей, скапливать талые воды и портить общий вид территории.

Проблема вторая - во дворе дома № 4 один мусорный контейнер, этого недостаточно для 30 семей.

Одного мусорного контейнера недостаточно для 30 семей дома № 4

- «Тазалық» свою миссию выполняет, мусор из контейнера вывозит. Но почему нам нельзя поставить ещё один контейнер? - спрашивает жительница дома № 4 Гузель АХМЕТОВА. - 30 семей, в каждой, как минимум, четыре человека. Один человек принёс два пакета, второй принёс два пакета - всё, бак полный. Мусор начинает складироваться и разлетаться. Куча бродячих собак. они всё это растаскивают. Со всего микрорайона привозят на машинах и скидывают в наш контейнер мусор, поэтому он переполняется ещё быстрее. «Тазалық» не хочет предоставить нам ещё один бак. Говорят, что по документам нам не положено иметь больше одного контейнера.

Участки дороги без асфальта, после осадков здесь образуется грязь

Проблема третья - территорию дома не очищают от снега. Зимой скорая помощь, пожарные и таксисты не могут заехать во двор из-за сугробов.

- Мы сами берём лопаты и с двух сторон прочищаем выходы, - говорит Магомед Садаев. - У нас здесь зимой метровые сугробы. Чтобы сюда заехать, детей своих забрать и отвезти в садик или на тренировки, стариков отвезти в поликлинику, нам надо сначала отрыть эти два выхода. Мы находимся в 20 метрах от садика и в 50 метрах от школы, и мы - как отдельное государство. К нам во двор никакая техника не заезжает. После того, как снег растаял, начинаются у нас "заплывы на байдарках". Повсюду грязища. У нас через двор проложен старенький асфальт, но в самом дворе, вот на этом месте, где мы сейчас стоим, сугроб из уплотнённого снега высотой до 50 см, который, когда тает, спускается на дорогу. Дорога не асфальтирована, поэтому снег с землёй образуют лужу. Я её уже 10 лет знаю. Здесь невозможно проехать - колесо наполовину в луже. Если конкретизировать этот момент - нужен асфальт и нужно, чтобы сюда заходила техника, которая будет чистить снег.

Данияр Турбаев показывает, на каком месте при осадках образуется лужа

Проблема четвертая - детская площадка во дворе в плохом состоянии, а на общую для всего массива отпускать детей далековато.

Детская площадка дома № 4

- Есть общая площадка на весь жилой массив, но не все могут отпустить туда своих детей, - поясняет Гузель Ахметова. - В "АйКомек" в прошлом году сказали, что нам не положена площадка, потому что построили общую. А всё потому, что дом ни за кем не закреплён, мы ни у кого не на балансе. Никто не хочет брать его под свою ответственность. Дружба - это не четыре дома. Это жилой массив, есть и частный сектор. И все дети идут туда. Там такая куча-мала! Есть и кто постарше, и маленькие дети. Подростки сидят, курят и наши десятилетние с ними рядом играют.

Жители хотят, чтобы детскую площадку очистили, сделали песочницу-грибок и другие объекты для детей.

Проблема пятая - крыша регулярно протекает, но её некому чинить.

- Мы четыре года здесь живём и два раза уже ремонтировали крышу, - рассказывает Гузель Ахметова. - Кровлю сносит ветром и у меня в зале в двух местах потолок течёт. Когда мы видим, что поднимается бушующий ветер, мы уже машины ставим подальше. Потому что, если шифер полетит, то он упадет на машины.

Главное желание жильцов - чтобы их дом начали обслуживать.

- Территория дома - это не собственность дома, - отмечает Данияр ТУРБАЕВ. - У нас кондоминиума нет. Если бы мы создали ОСИ, то это было бы на наших плечах. Но это всё - собственность государства. Мы стараемся что-то облагораживать, но от государства нет встречных мер. Акиматовские сюда не приезжают. Мы обращались неоднократно в «АйКомек», запрашивали помощь от отдела ЖКХ, чтобы они приехали, посмотрели и дали какое-то заключение. Ничего этого нет. Нам приходится обращаться только к депутатам, но депутаты не всё могут. Мне кажется, государство должно нас передать специальным организациям, которые берут дома в управление. Чтобы у нас был счёт, чтобы мы могли складываться и нанимать, например, дворника. Почему бы не создать ОСИ и делать это самостоятельно? Здесь люди разные. Вот мы, молодые, согласны. Люди постарше не хотят, у них другой уклад, им тяжело перестроиться. Да и у них не такие большие деньги. Мы сами немного зарабатываем, а они живут на одну пенсию. Даже если мы создадим ОСИ, по 2 000 тенге с каждой квартиры в месяц - это ничто. Мы даже дворнику зарплату не выдадим. А по закону мы должны выплачивать минимальную зарплату председателю. Мы даже этого не наберём. А брать 5 тысяч с пенсионеров мне совесть не позволит.

Данияр Турбаев также отметил: дом № 4 построен в 1995 году, власти должны сохранять в хорошем состоянии «почти ровесника Казахстана».

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА