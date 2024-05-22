Рудничанин Арман ТУРТАЕВ обвинялся в том, что подставил нож к горлу таксиста Асылжана УРАЛОВА и тот был вынужден совершить ДТП - врезался в полицейскую машину.

Фото из архива "НГ"

Приговор в суде № 2 Костаная вынесли 20 марта. Туртаева признали виновным, назначили условный срок.

- Суд учел, что вы признали вину, раскаялись, выплатили ущерб, принесли извинения потерпевшему, - комментировал свой приговор 20 марта судья Жасулан КАБЫШ. - Учел, что потерпевший не настаивал на реальном сроке и простил вас. Учел, что у вас на иждивении малолетний ребенок-инвалид. Можно сказать, суд дал вам шанс на исправление.

Однако сторона обвинения настаивала на реальном сроке и просила для подсудимого 3,5 года лишения свободы в колонии средней безопасности. И обжаловала приговор.

Суд апелляционной инстанции согласился с прокуратурой и назначил Туртаеву 3,5 года реального срока. Его взяли под стражу в зале суда.