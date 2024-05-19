В Казахстане сразу в нескольких областях объявлено штормовое предупреждение на 20 мая. Синоптики предупреждают о грозах, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

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Согласно прогнозу синоптиков, 20 мая ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, на севере области северо-восточный, на западе, юге, востоке области 15-20, днем порывы 23 метра в секунду.

В этот же день днем на севере, востоке Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. В Актау 20 мая ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 метров в секунду. В Павлодаре в этот день ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

20 мая ночью временами на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Днем в горных районах области град. Ветер юго-западный на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, ночью на горных перевалах порывы 23 метра в секунду. В пустынных районах области сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ночью временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане в этот день ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

20 мая на севере, юге, в горных районах области Жетісу ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-западный на северо-востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. В Талдыкоргане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. На юге, востоке, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду. В Таразе 20 мая ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

Также 20 мая на юге Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, туман. Ветер северо-восточный 15-20, ночью на юге области порывы 23 метра в секунду. В Петропавловске также ожидается ветер северо-восточный, 15-20 метров в секунду.