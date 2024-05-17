По прогнозам синоптиков, в субботу, 18 мая, днём на севере, западе и юге области будет дождь, на юге временами сильный. На севере и юге дождь будет сопровождаться грозой, возможны шквал и град. На востоке ночью и утром - туман.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В воскресенье, 19 мая, сильные дожди с грозами, шквалом и градом ожидаются на севере, юге и востоке.

В понедельник, 20 мая, грозовые дожди прогнозируются на востоке и юге области.

В Костанае в субботу переменная облачность, без осадков, в воскресенье и понедельник – дождь, гроза.

- В субботу ночью по области будет 4-9, на юге 12 градусов тепла, - сообщила "НГ" начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём ожидаем 18-23°С, на юге 26°С. В воскресенье ночью термометры покажут 5-10°С, на юге 13°С, днём 8-13°С. В ночь на понедельник прогнозируем 3-8°С, на юге 11°С, днём будет 12-17°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 6-8°С, днём 21-23°С. В воскресенье: ночью 7-9°С, днём 11-13°С. В понедельник: ночью 4-6°С, днём 15-17°С.

В ближайшие трое суток ожидается северо-восточный ветер. Его скорость в субботу составит 9-14 м/с, с усилениями при грозе до 15-20 м/с. В воскресенье и понедельник прогнозируется скорость ветра до 15-20 м/с, с порывами 23-28 м/с на юге и востоке области.