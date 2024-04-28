Менее чем через месяц, 25 мая, в Казахстане стартует новый футбольный турнир Кубок лиги - 1ХВЕТ QFL, общий призовой фонд которого составляет 1 млн долларов. В истории отечественного футбола такого большого призового фонда еще не было, а компания 1ХВЕТ, являющаяся титульным спонсором нового турнира, уверена, что рекордные призовые придадут особый статус соревнованиям и добавят мотивации участвующим клубам.

Тренерский штаб «Тобола» с первым трофеем сезона - Суперкубком РК. Будут ли новые трофеи? / Фото vk.com/fctobol





В турнире примут участие 16 сильнейших футбольных клубов страны, и за трофей поборются 13 представителей Премьер-лиги и три лучшие команды Первой лиги, которые на прошедшей накануне жеребьевке были разбиты на четыре группы.

«Тобол» попал в группу «B» вместе с «Актобе», «Кайсаром», «Женисом». В группе «А» будут играть «Кайрат», «Кызылжар», «Акжайык» и «Тараз», группу «С» составили «Ордабасы», «Атырау», «Туран» и «Елимай», а в группе «D» поборются «Астана», «Шахтер», «Жетысу» и «Каспий».

На групповой стадии каждая команда проведет по одному матчу с соперниками, а обладатели первых мест выйдут в полуфинал, который будет состоять из двух матчей. Матчи первого тура группового этапа запланированы на 25-26 мая, второго тура - на 6-7 июля и третьего тура - на 20-21 июля. Полуфиналы состоятся 10-11 августа и 30 октября, а финал Кубка лиги пройдет 24 ноября. В первом туре «Тобол» встретится на выезде с «Женисом», с которым сегодня проведет в Костанае матч 6-го тура чемпионата.

Обладатель Кубка лиги может заработать до 134 миллионов тенге (в случае побед во всех этапах), поскольку призовой фонд будет распределен следующим образом:

90 млн тенге - обладатель кубка;

50 млн тенге - обладатель второго места;

11 млн тенге - выход в финал;

10 млн тенге - выход в полуфинал;

5 млн тенге - победа в матче группового этапа;

2,5 млн тенге - ничья в матче группового этапа;

8 млн тенге - участие в турнире.