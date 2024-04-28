Матч 6-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги «Тобол» проводил в Костанае со столичным «Женисом».

Команды вышли на поле с траурными повязками, а встреча началась с минуты молчания в память об ушедшем из жизни Геннадии Николаевиче Макаренко, которого по праву можно назвать одним из основателей футбола в нашем регионе, стоявшим у истоков становления клуба «Тобол».

Мяч после удара Игора Ивановича влетает в сетку ворот «Жениса» / Скриншот трансляции

В стартовом составе «Тобола» на поле манежа «Тобыл Арена» вышли вратарь Стас Покатилов, защитники Роман Асранкулов, Иван Миладинович, Пап-Альюн Ндиайе и Альберт Габараев, полузащитники Еркин Тапалов, Эссьен Эдедем, Евгений Шахов и Ислам Чесноков, а также нападающие Ахмед Эль-Мессауди и Игор Иванович.

Первые четверть часа игры мяч редко покидал пределы поля «Жениса». Однако подолгу владея мячом, хозяева практически не наносили удары по воротам за исключением 8-й минуты, когда Иванович после прохода по правому краю пробил из пределов штрафной площади по воротам, но голкипер «Жениса» Темирлан Анарбеков отбил мяч. Также дважды за это время на 3-й и 8-й минутах «Тобол» заработал штрафные удары - вначале у левой боковой линии, а затем на противоположном краю. Но оба раза мяч после навесных подач Ивановича оказывался в руках вратаря гостей. На 15-й минуте костанайский клуб заработал первый угловой на левом краю атаки, но и он не принес обострения у ворот. Через две минуты после ввода гостями мяча из-за боковой линии на своей половине поля Эль-Мессауди перехватил его и вошел с ним справа в штрафную площадь, а затем сделал передачу чуть назад Ивановичу. Сербский полузащитник обработал мяч и нанес точный удар низом в дальний угол, после которого и бросок голкипера не спас гостей от гола - 1:0.

Мяч после удара Ахмеда Эль-Мессауди попадает в стойку ворот «Жениса» / Скриншот трансляции

В середине тайма у того же Ивановича был шанс удвоить преимущество хозяев после того, как он перехватил передачу грузинского защитника гостей Зураба Тевзадзе перед штрафной площадью гостей, вошел в нее, но пробил слева в сетку ворот с внешней стороны впритирку со штангой. Еще один опасный момент у ворот гостей возник на 42-й минуте, когда Иванович справа вошел в штрафную площадь гостей, сыграл в стеночку с Эль-Мессауди и пробил с ходу в дальний верхний угол, но мяч пролетел над перекладиной.

На последней минуте тайма «Тобол» провел атаку по центру, защитники выбили мяч, но он оказался у Чеснокова, который пробил с линии штрафной площади по воротам, но мяч попал точно в руки голкиперу. А в компенсированную к первому тайму минуту первый опасный момент возник у ворот «Тобола». Ндиайе нарушил правила на своей половине поля на словенском защитнике «Жениса» Матии Роме у самой бровки, за что получил желтую карточку. При розыгрыше штрафного удара грузинский полузащитник Иракли Бидзинашвили сделал справа подачу в район 11-метровой отметки, откуда подключившийся к атаке польский защитник Кристиан Новак в прыжке пробил головой в правый нижний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой.

Через минуту после начала второго тайма Бидзинашвили отобрал мяч на своей половине поля у Габарева, пробежал с ним по левому краю, сместился в центр и сделал передачу вышедшему на замену косовскому полузащитник Ильясу Зульфиу, который с дуги штрафной площади пробил с ходу по воротам, но правильно выбравший позицию Покатилов поймал мяч. Через пару минут Чесноков отобрал мяч перед штрафной площадью «Жениса» у греческого полузащитника гостей Василиоса Карагуниса и отдал его вперед Эль-Мессауди. Тот переиграл на линии штрафной площади Тевзадзе, вошел в нее и сильно пробил мимо голкипера в правый угол ворот, но мяч попал в штангу и отлетел в поле.

На 59-й минуте в составе «Тобола» произошла первая замена, и вместо Тапалова на поле вышел Годберг Купер, занявший позицию центрального нападающего. На 64-й минуте хорватский защитник гостей Марин Беланчич грубо остановил в полуметре от штрафной площади Эдь-Мессауди, пробросившего в нее мяч себе на ход. Но Чесноков со штрафного пробил над стенкой и над воротами. После атаки «Тобола» на 72-й минуте Иванович сделал с правого края навесную подачу в центр штрафной площади на Купера, но того опередил защитник Саги Совет, выбивший мяч головой за боковую линию. После ввода мяча в игру последовал длинный розыгрыш с переводом его с фланга на фланг, после чего Габараев сметился с правого края в центр сделал передачу в штрафную площадь Эль-Мессауди. Мяч из ног марокканского полузащитника выбил Новак, но тот оказался у Чеснокова, который прошел до левого угла вратарской площадки и пробил в ближний нижний угол ворот, но голкипер отбил его, а Тевзадзе выбил коленом на угловой.

После подачи Ивановича белорусский полузащитник Денис Гречихо гостей выбил мяч из пределов штрафной площади. Однако его подобрал на левом краю Асранкулов и отправил верхом в центр штрафной площади, откуда Чесноков пробил в прыжке головой в правый верхний угол ворот, но голкипер поймал мяч.

На 74-й минуте гости провели одну из своих редких контратак, которую завершил опасным ударом с дуги штрафной площади Зульфиу, но удар принял на себя Ндиайе. Через две минуты «Женис» провел атаку по центру с переводом мяча на левый край Совету, который сделал навесную подачу к воротам. Собиравшийся прервать эту подачу Ндиайе неожиданно поскользнулся и оказался на газоне, а находившийся за ним нападающий из Косово Арб Манай головой с линии вратарской площадки отправил мяч в правый угол ворот мимо Покатилова - 1:1.

«Тобол» тут же ответил атакой по левому краю, Эль-Мессауди из пределов штрафной площади откатил мяч под удар открывшемуся рядом Асранкулову, который справа пробил в касание в ближний угол ворот, но мяч попал в ногу Тевзадзе и отлетел в поле. На 78-й минуте Шахова сменил на поле Радослав Цонев. Хозяева много атаковали, и на 84-й минуте Габараев справа из пределов штрафной площади сделал передачу в центр Ивановичу, тот разыграл красивую комбинацию с Эль-Мессауди и, получив ответный пас, неожиданно пробил из-под ноги Беланчича низом по воротам, но голкипер в падении поймал мяч. На 89-й минуте «Тобол» заработал штрафной удар в девяти метрах от линии штрафной площади гостей и тут же провел двойную замену. Вместо Асранкулова и Чеснокова на поле вышли соответственно Руслан Валиуллин и Жаслан Жумашев. При розыгрыше стандарта после удара Цонева голкипер гостей перевел мяч над перекладиной на угловой. А после подачи от правого углового флага Ивановича головой пробил в прыжке с линии вратарской площадки Купер, и вновь Анарбеков спас гостей от гола.

Таким образом «Тобол», почти 70% игрового времени владея мячом, упустил победу, а эта ничья стала третьим подряд мирным исходом костанайского клуба в чемпионате.

Главный тренер «Тобола» Милич ЧУРЧИЧ остался недоволен и результатом, и самой игрой свои подопечных:

- Комментарий короткий, когда ведем в счете 1:0 и есть моменты, то надо забивать. Не хватает концентрации, кто-то не проснулся. В 14:00 началась игра. Я знаю, что мы работали по-другому и могу сказать, что реакции не было, где нужно. Особенно в обороне. Реакция должна быть лучше в обороне. И с организацией атак надо поработать. Соперник хорошо работал в обороне, ждал свои моменты и забил. У нас повторяются ошибки при пропущенном голе. Я ожидал такой игры, уже четыре дня говорю игрокам, что не надо расслабляться и недооценивать, потому что футбол наказывает сразу. Так и было сегодня. Продолжаем, на поражениях надо учиться.

В следующем туре «Тобол» примет 4 мая также на своем поле «Жетысу».