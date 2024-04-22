Конная повозка, перьевая ручка 50-х годов и советская шинель - так Николай Иванович, Любовь Николаевна и другие жители с. Заречное Костанайского района готовятся сыграть в сценке, воссоздающей прибытие комсомольцев на целинные земли. Но обо всём по порядку.

Улица в представлении человека, родившегося после нулевых, это набор домов, которые стоят друг за дружкой в линейку, объединённые лишь названием. И ничем особенно интересным вместе, не по отдельности, жители этих домов не занимаются. Человек с таким представлением не успел застать дворовые клубы и другие инициативы, объединяющие всю улицу. Он вряд ли сумеет вытащить соседей на субботник - что очень хорошо показали эти выходные в некоторых микрорайонах, где тяжёлые мешки с мусором, которые дворы накопили за зиму и бережно спрятали под снегом, несли двое-трое бабушек-энтузиасток. Казалось бы, молодой человек никогда не увидит улицу как единый организм.

Спасение пришло из Заречного, где сохранили традицию делать что-то всем вместе.

Горжусь родителями!

«НГ» уже писали о том, как они отмечали День улицы Набережной. А 20 апреля корреспондент "НГ" участвовал в праздновании 70-летия Целины. Сельчане пришли к дому Любови ШМОРГАЛ чествовать подвиг своих родителей-целинников. Одежда - из 1950-х годов: мужчины нарядились в пиджаки и ватники, женщины - в платья и платки.

Любовь Шморгал, дочь целинника Николая Жукова, организатор праздника 70-летия Целины

Любовь Николаевна - главный организатор праздника. Помогала ей внучка Вероника, которая занимается конным спортом и в сентябре на Дне улицы ездила верхом. На баннере на заборе её дома фотографии Ивана Казмирука и Николая Жукова - дяди и отца Любови Шморгал. В 1954 году они отправились из Украины в Кустанай. Иван Казмирук - обладатель Ордена Ленина, получил его в 1970 году в Москве за участие в освоении целины.

- Я горжусь своими родителями, - вспоминает дочь целинника. - Папа был трактористом, мама работала в поле вместе с ним. Ещё и воспитывали троих детей. После они работали на железной дороге. Когда мне исполнилось 19 лет, я тоже пошла работать на железную дорогу и проработала 40 лет, в том числе в противопожарной службе. Династия продолжилась. Папа - участник войны. В 17 лет ушёл, был ранен. Встретил победу на реке Одер в госпитале. Дядей Иваном Казмируком тоже очень горжусь. Он приехал молодым парнем в Янушевку. Мои родители всё время работали, поэьтому мы всё детство провели в Янушевке.

Организатор праздника подчёркивает: поднятие целины - всесоюзный подвиг:

- Целинники кормили не только Казахстан - они кормили весь СССР, наш хлеб уходил за рубеж. Я горда тем, что Казахстан такой дружный и мог накормить всех.

Улица как декорация к хронике

Любовь Николаевна придумала, пожалуй, самый лучший способ отметить праздник в естественных декорациях села - разыграть сценку, воссоздающую события тех лет. Казалось бы, всё уже готово, все знают свои роли. Но репетиции не прекращались вплоть до самого начала.

Сюжет инсценировки таков: группа молодых людей прибывает на конной повозке из Украины в казахский совхоз. Там их встречает председатель, отмечает в журнале и заселяет в палатку. Следующие несколько лет своей жизни они будут кормить весь Союз - вспахивать целинные земли.

Почётный гость праздника Анна Степановна и пальто, в котором она работала на целине в возрасте 15 лет

Состав группы прибывших - собирательные образы типичного контингента подобных повозок: паренёк, которому только-только стукнуло 18, участник Великой Отечественной, молодая мать. В ролях - близкие друзья Любови Николаевной, ее соседи. Они не пожадничали и дали корреспонденту "НГ" местечко в повозке для съёмки прибытия комсомольцев в совхоз от первого лица.

Председателя совхоза сыграл сын Ивана Казмирука - Николай КАЗМИРУК.

Николай Казмирук в роли председателя совхоза

- Мы все не можем с Казмирука! Сидит как председатель! Ещё эта кудря на лоб спала! - шепчутся женщины в повозке.

- Выбрали на эту роль Николая Ивановича, потому что он действительно похож на председателя. Такой статный, в возрасте уже, с усами, - поясняет организатор праздника.

- Некоторые говорят, что он приехал в апреле. Часто пишут, что он приехал 8 марта. Вообще эта информация неправильная, - рассказывает Николай Иванович про своего отца-целинника. - 8 марта он только вышел из дома - Антонинский район, Украина. Комсомольская путёвка выдана 9 марта в Украине. И вот они вторым эшелоном прибыли в Костанай. Попал он в зерносовхоз "Владимировский", в третье отделение - Янушевку. В теплушках жили (товарный вагон, переоборудованный под перевозку людей или лошадей - «НГ»). Работал механизатором. Первый его трактор - ДТ-54. На нём пахал землю. Доработался до 1968 года. В том же году его отправили в Москву на ВДНХ и наградили Орденом Ленина. Потом он вернулся в совхоз и в 1970 году его поставили управляющим Янушевки. Тем отделением, в котором он и пахал в 50-х. Маму он встретил и взял в жёны в Янушевке, она местная. А там и мы все родились.

Такое точное попадание в антураж тех времён увидишь не во всех исторических фильмах! Как этого добились? Стараниями Любови Шморгал.

Она отыскала хозяина коня рыжей масти. Четвероногий актёр довёз нас до импровизированного совхоза. Ладно - конь, кто-то спишет на то, что в селе его найти не проблема. Где же взять всю остальную атрибутику? Такой вопрос на улице Набережной не стоит - буквально во дворе дома Любови Николаевной - музей советской истории «Обратно в СССР». Там и одолжили всё нужное для сценки.

Печка, балалайка, печатные машинки, книги, гармошка - все экспонаты музея из минувшей эпохи. Почти всё она покупала с рук.

- Где-то гуся отдала, где-то деньгами, - делится Любовь Николаевна.

- Не думали продать? Коллекционеры могут заплатить немалые деньги.

- Вы что? Это же моя жизнь! Даже мысли о продаже у меня никогда не возникало.

Перьевая ручка 50-х годов из музея Любови Николаевны Шморгал

Перьевая ручка, которой Николай Иванович в роли председателя совхоза записывал прибывших в журнал, и шинель одного из комсомольцев, к примеру, взяли для инсценировки из музея.

Сценку приостановили, но к ней ещё вернутся. А пока по программе праздника дети целинников рассказали о своих родителях.

Ольга Прийма, дочь целинников, помощник бригадира по учёту в тракторно-полеводческой бригаде ТОО «СХОС Заречное»

- Мой папа родился во Львовской области в 1940 году, - говорит Ольга ПРИЙМА, потомственная сельхозучётчица. - Его детство пришлось на войну. Окончив школу, по комсомольской путёвке в 1960 году приехал сюда на целину. Мама родилась в Камчатской области и тоже в 1960 году приехала на целину. Мои родители здесь познакомились на танцах, поженились и родили троих детей. Всю жизнь посвятили этому совхозу. Мама сначала работала дояркой, потом окончила техникум и работала учётчиком-животноводом. Папа сразу сел на трактор, и так у него и было: трактор, комбайн, трактор, комбайн...

- Я ещё хочу сказать, что Оля сейчас работает на полях, в ТОО «СХОС Заречное», на должности помощника бригадира по учёту в тракторно-полеводческой бригаде, - добавляет Любовь Николаевна. - Продолжает династию своих родителей.

Закончилось всё пышным застольем из национальных украинских блюд. Оно, кстати, тоже является частью инсценировки - это совхоз угощает прибывших комсомольцев караваем, украшенным числом 70 в честь знаковой даты освоения целины.

- А можно корреспонденту налить 100 граммов? - шутят за столом.

За пиршество меня всё-таки усадили - не для 100 граммов, но для вкусных угощений. И я ни секунды не сопротивлялся кусочку мясного пирога, миске удивительно сладкой полтавской каши и, конечно же, прохладному компоту в жару. Большое спасибо улице Набережной за место за своим столом и очень вкусные угощения!

Праздник Целины и День улицы Набережной - примеры того, как без частного спонсорства и государственной поддержки, своими силами можно приятно провести время всей улице. Достаточно музыки, навыков готовки и желания хорошо отдохнуть вместе с соседями. И тогда и на вашей улице будет праздник.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕНА