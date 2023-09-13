Традиция отмечать День улицы Набережной в селе Заречное Костанайского района родилась в 2015 году и прерывалась только на время пандемийных ограничений.

Праздник улицы Набережной отмечают с 2015 года

В воскресенье, 10 сентября, более 50 человек собрались за общим столом возле одного из домов, украсили окружающее пространство, организовали мини-выставку поделок, приготовили шуточные и серьёзные грамоты, продумали конкурсы. Самой пожилой участнице - 82-летней Анне Степановне Карандюк - вручили почетную грамоту, в которой написано: «Замечательному человеку, старейшине нашей улицы. За понятие. За участие в жизни нашей улицы».

Старейшая жительница улицы Анна Степановна Карандюк всегда активно участвует в подготовке праздника

Стол ломился от разных вкусностей, приготовленных заботливыми руками местных женщин. Детям щедро раздавали сласти. Люди пели, танцевали, читали стихи, в том числе собственного сочинения. Среди исполняемых песен был и сочинённый несколько лет назад гимн улицы Набережной, который наложили на мелодию песни «Ой, снег-снежок, белая метелица». Две нарядно одетые всадницы показали танец лошадей.

«Танец лошадей» украсил программу праздника

Это не просто веселое мероприятие, которое придумали люди для того, чтобы скрасить будни. Такие праздники сплачивают людей, чего так не хватает в нынешней жизни.

На праздник пригласили заместителя акима поселка и он пришел поздравить жителей.

Праздник улицы Набережной в Заречном показывает, что люди не только могут жить в дружбе и согласии, но и способны к хорошей самоорганизации. Никто ведь не заставляет их вкладывать силы и время в подготовку концерта, конкурсов, угощения. Очень нужная инициатива замечательных людей, чувствующих себя родными друг другу.

"НГ" благодарит нашу читательницу Наталью ФИЩУК за предоставленную информацию.

Фото предоставлены организатором праздника Любовью ШМОРГАЛ