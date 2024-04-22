Дело в отношении гражданина Н., который записал аудиосообщение о том, что в Каратомарском водохранилище появилась трещина, рассмотрел Костанайский районный суд. Мужчине предъявляли обвинение по ч. 3 ст. 456-2 КоАП РК (Размещение, распространение ложной информации пользователями онлайн-платформ, создающей условия нарушения общественного порядка, прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства).

- Вместе с тем факт размещения информации в публичных сообществах для неопределенного количества пользователей онлайн-платформ в суде не подтвердился, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Голосовое сообщение было направлено в группу в приложении WhatsApp, где участниками являлись только его близкие родственники. Доступ в эту группу других лиц не имелся.

Суд постановил прекратить производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление еще не вступило в законную силу.