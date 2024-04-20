20 сентября 2022 года житель Рудного, гражданин РФ Вячеслав ГРИЦЕНКО собрался в отпуск со своей семьей. Планировали пересечь границу Казахстана в Международном аэропорту им. Назарбаева в Астане, чтобы полететь в ОАЭ. Однако сотрудники погранслужбы КНБ РК отказались пропускать Вячеслава. В итоге, после долгих судебных разбирательств 11 апреля этого года в законную силу вступило решение суда по административным делам Астаны, которое, возможно, поставило точку в этом деле. Подробности - в материале «НГ».

Напомним, Вячеслав Гриценко родился в Казахской ССР, затем принял гражданство Российской Федерации, сейчас работает в Рудном по трудовому договору.

- Мне пояснили, что согласно единой информационной системе "Беркут" срок моей регистрации, как иностранца, в РК истек 1 декабря 2021 года, - рассказывал он «НГ» в октябре прошлого года. - Я предоставил сотруднику справку о временной регистрации иностранца - на бумаге, там был специальный QR-код. По ней срок регистрации был продлен до 23 октября 2022 года. Но сотрудники погранслужбы все равно стояли на своем и утверждали, что сроки регистрации мной были нарушены, а в их системе данные о продлении регистрации не отображены.

В октябре 2023 года Гриценко подавал иск на Погранслужбу РК в суд Астаны, но выяснить, кто виноват, так и не удалось, в итоге дело дошло до Верховного суда РК, но проблема решилась лишь частично:



- Суд рассмотрел дело и вынес решение: отменить все предыдущие решения и отправить на повторное исследование данное дело, - пояснил Вячеслав. - После Верховного суда его передают в областной суд Астаны, который исследует все материалы повторно на основании решения Верховного суда, и приходит к выводу, что действительно, не все было исследовано, но данное решение должно быть в рамках суда первой инстанции т.е. городского, и получается, рассматривает данный иск эта же коллегия, но как суд первой инстанции, и выносит решение в мою пользу, тоже как суд первой инстанции.



В итоге, дело рассмотрели в суде Астаны по административным делам. В решении суда указано, что судебная коллегия удовлетворила исковые требования Гриценко частично.



- В своих исковых требованиях Гриценко просил признать незаконными действия и бездействия МВД РК, УПК "Астана" КНБ РК и УП Рудного, выразившихся в необеспечении дальнейшей интеграции из системы ЕИС «Беркут» МВД в ЕИС «Беркут» КНБ и не осуществлении бесперебойного функционирования системы ЕИС «Беркут» МВД, повлекшие отказ истцу в пересечении границы 20 сентября 2022 года, - указано в решении суда. - Поскольку не установлены факты нарушения прав истца со стороны УП Рудного и пограничный контроль осуществлен в пределах компетенции УПК «Астана» КНБ, в удовлетворении этих исковых требований Гриценко судом было отказано.



Судебная коллегия пришла к выводу, что в случившемся виновато именно МВД РК.



- На госорган возложена ответственность бесперебойного функционирования, администрирования и обеспечение безопасности и сохранности в них базы данных персон, а со стороны МВД РК этого обеспечено не было, что и привело к отказу Гриценко в пересечении госграницы РК, - сказано в постановлении. - Коллегия считает, что иск Гриценко о признании незаконным бездействие МВД РК является обоснованным, подлежащим удовлетворению.



Поэтому судебная коллегия постановила взыскать с МВД РК в пользу истца судебные расходы в общей сумме 143 598 тенге.



- Решение суда меня удовлетворяет частично, потому что с одной стороны я рад, что наконец-то нашли виновника - кто отвечает за эти данные, но я считаю, что не проработан механизм исключения таких ситуаций непосредственно на границе, нет алгоритма, или, возможно, им никто не пользуется, чтобы решить проблему на месте, - прокомментировал Вячеслав. - На мой взгляд, в моем случае была и есть вина пограничной службы, хотя эта норма и отсутствует в законе. Чтобы исключить ущерб как простых граждан, так и государства в целом, в рамках исков. Но данное решение это все-таки только половина пути, которая заняла 1,5 года. И теперь новая задача - вернуть стоимость всего неиспользованного тура, а не только его части.



Сейчас Вячеслав и его адвокат готовят иск в суд Астаны к МВД РК по взысканию 1,1 млн тенге за потерянный тур. Пока что эти деньги мужчине госорган не вернул.



- На следующей неделе приступим к составлению исковых требований, необходимо грамотно и тщательно его подготовить, - прокомментировал Гриценко. – Хотя, как показывает практика, даже если вина налицо, то суд не желает вставать на сторону простых граждан.



Из прошедшего судебного процесса, считает Вячеслав, должны извлечь пользу и другие люди.



- Совет в данной ситуации только один - идти до конца, - подытожил он. - Мне кажется, если такие случаи как мой будут освещены в СМИ, если мою историю увидят другие люди, и они пойдут таким же путем в суд, то система сможет измениться.

Фото из архива "НГ"