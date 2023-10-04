20 сентября 2022 года житель Рудного, гражданин РФ Вячеслав ГРИЦЕНКО и его супруга Алиса ГРИЦЕНКО собрались в отпуск всей семьей - вместе с двумя детьми. Планировали пересечь границу Казахстана в Международном аэропорту им. Назарбаева в Астане, чтобы полететь в ОАЭ. Однако сотрудники погранслужбы КНБ РК отказались пропускать Вячеслава.

Международный аэропорт в Астане /Фото Андрея СКИБЫ

Вячеслав Гриценко родился в Казахской ССР, затем принял гражданство Российской Федерации, сейчас работает в Рудном по трудовому договору.

- Мне пояснили, что согласно единой информационной системе "Беркут" срок моей регистрации, как иностранца, в РК истек 1 декабря 2021 года, - рассказал он «НГ». - Я предоставил сотруднику справку о временной регистрации иностранца - на бумаге, там был специальный QR-код. По ней срок регистрации был продлен до 23 октября 2022 года. Но сотрудники погранслужбы все равно стояли на своем и утверждали, что сроки регистрации мной были нарушены, а в их системе данные о продлении регистрации не отображены.

Фото Ксении РЕБИК

В итоге Гриценко и его семья потеряли путевки, так как в таких случаях турагентства деньги не возвращают. То же - с авиабилетами.

Пограничники посоветовали обратиться в миграционную службу для выяснения обстоятельств.

- Все это происходило в 6 утра и сотрудники даже не пытались найти какого-то дежурного, который бы проверил, насколько мои документы законные и обоснованные, - возмущается Вячеслав. - В тот же день я позвонил в отдел миграционной службы управления полиции Рудного. Там пояснили, что справка о временной регистрации является законной и обоснованной, и по этой справке я имею право пересекать границу.

Также в отделе миграционной службы обновили в базе данных его продление временной регистрации иностранца.

- После этого мы уточнили в аэропорту Астаны, есть ли я в базе. Ответили, что в базе меня нет, и пересечь границу я не могу, - вспоминает Вячеслав. - Потом вернулись в Рудный, нашли адвоката и написали жалобу в погранслужбу Астаны. Нам ответили, что не было никаких неправомерных действий со стороны сотрудников погранслужбы аэропорта. Но моему адвокату они также пояснили, что у сотрудников не было технической возможности считать QR-код с моего документа.

Фото Андрея СКИБЫ

Вячеслав подал иск в административный суд Астаны на сотрудников погранслужбы. Миграционная служба Рудного участвовала в процессе, как третья сторона - по закону нельзя было подать иск сразу на два госоргана, так как у них разное территориальное нахождение.

Суд вынес решение, что пограничники не виноваты, так как для пропуска через границу РК они руководствуются своей электронной системой. Хотя, отмечает Гриценко, в законодательстве Казахстана про систему "Беркут" ничего не сказано.

Суд сделал вывод, что миграционная служба поздно внесла Гриценко в базу. Но 20 сентября сотрудник полиции повторно внес данные и только тогда они отобразились в системе погранслужбы.

В свою защиту миграционная служба предоставила показания технического отдела.

- Они указали, что такого-то числа был запрос со стороны миграционной службы на выгрузку файла в сторону погранслужбы КНБ РК и оттуда пришел ответ, что эти данные получены, - пояснил Вячеслав. - То есть, нам сотрудники полностью показали всю техническую сторону и показали, что с их стороны никаких проблем не было. Но судом почему-то это не было учтено.

На процессе выяснилось, что с 2020 по 2022 годы миграционная служба внедряла новую информационную систему, все данные вносили уже в нее и, возможно, на каком-то этапе случился сбой. Но эти сведения суд тоже не стал учитывать.

- Я подал аппеляцию в Акмолинский областной суд и получил ответ, что вины пограничной службы нет, - продолжает рассказ Вячеслав. - Вообще по закону, если суд признает, что нет вины погранслужбы, то он должен заменить ответчика на миграционную службу. Но этого почему-то сделано не было.

Сейчас Гриценко и его адвокат подали иск в Верховный суд РК, слушание начнется в ноябре 2023 года.

- Непонятно, почему бумага, которую выдает один госорган, не имеет какую-то юридическую силу в таком случае?! - задается вопросом Алиса Гриценко. - Мы сами пытались во всем разобраться, а сотрудникам погранслужбы было все равно, они даже не хотели нам помочь! Конечно, возмущает такая халатность с их стороны.

Алиса Гриценко (слева) и ее муж / Фото Ксении РЕБИК



- Я хочу справедливости! Это важная тема для нашего общества и получается, что мы - жертвы информационных систем, и наши документы в оригинале, на бумажных носителях не признаются госорганами! - добавляет Вячеслав. - У погранслужбы нет устройств для считывания QR-кодов - то есть, получается, что QR-код есть, но то, что в нем содержится, никто не берет во внимание. Никто из пограничной службы даже и не пытался связаться с миграционной службой, чтобы выяснить законность данной справки и, возможно, решить на месте эти недочеты между двумя госорганами.

Когда Гриценко готовился к суду в Астане, он изучил похожие случаи происходили в Казахстане.

- В 2020 году девушка, гражданка России, имела вид на жительство в Казахстане, на руках у нее были документы из казахстанского ЦОНа об этом, заезжала через пограничный пост «Кайрак» в нашей области, - приводит он пример. - Сотрудники казахстанской погранслужбы ее по какой-то причине не пропустили и тут же выписали штраф. Утром она пошла в Карабалыкский районный суд, который признал, что она невиновна, так как в базе и у нее на руках есть все документы.

Еще один факт - 21-22 сентября 2022 года Вячеслав звонил в департамент КНБ Астаны, там ответили, что в базе его нет. Однако в суде пограничники утверждали обратное. Во второй декаде октября 2022 года Гриценко даже выехал в Россию и заехал обратно - сработало, он уже был в базе. Видимо, система обновилась.

Начальник управления миграционной службы ДП Костанайской области Кайрат ДУТПАЕВ прокомментировал "НГ" данный инцидент:

- Были такие ситуации, но вины сотрудников миграционной службы тут нет. Здесь проблема в ведомственных системах - сотрудники пограничной службы не увидели регистрацию гражданина, так как сведения не интегрировались (не влились) в их базу. Эти сложности в прошлом году были по всему Казахстану. Ни в коем случае не защищаю сотрудников. Миграционная служба выдавала гражданам РВП с QR-кодом, а погранслужба должна была подтвердить регистрацию.

- Если были такие проблемы в прошлом году, то логично утверждать, что раз есть проблемы с базой, значит, не должно быть проблем для пересечения границы на основании документа с QR кодом и уникальным номером, - отреагировал на этот ответ Вячеслав Гриценко. - И они об этих проблемах знают или знали, иначе для чего в принципе выдают эти бумаги, если они не имеют никакого веса?! Нерабочая информационная система не должна же создавать препятствия для простого гражданина! Если не работает система, то работники пограничной и миграционной служб должны искать самостоятельно выход из ситуации, а не гражданин, который имеет на руках документ!