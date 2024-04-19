Предварительное заседание по делу заместителя начальника управления по борьбе с наркобизнесом ДП Костанайской области 30-летнего Армана АМЗЕ прошло сегодня, 19 апреля, в СМУС Костанайской области.

Ранее СМИ сообщали, что полицейский был задержан 6 мая прошлого года с 1 кг наркотиков (мефедрон, гашиш) и 1 млн тенге, которые находились в его автомобиле.



Почти год по делу шло следствие. Судебный процесс начался с того, что журналистов попросили выйти из зала, объяснив, что на предварительном слушании будет решаться вопрос о закрытом или открытом формате слушания.



Подсудимого завели в зал в наручниках, он прикрыл лицо черной маской. Его адвокаты подали ходатайство о закрытии процесса. Прокурор пояснила: оснований для этого нет.

Журналисты ожидали решения судьи Ляззат Мухамеджановой на лестнице.

Напомним, что в прошлом году в Костанае судили двух девушек - закладчиц синтетических наркотиков. Процесс был открытым, а оглашение приговора сделали показательным - зал КРУ им. Байтурсынова заполнили студентами.

Процесс по делу Армана Амзе судья объявила открытым. Подсудимый запретил показывать свое лицо в СМИ, хотя пришел в суд в черной маске.



Его адвокат Илья ЛУНЕВ подал ряд ходатайств, в том числе о том, что СМИ не должны распространять персональные данные его подзащитного, включая должность и фамилию. Хотя эти данные были обнародованы еще год назад.



- Я также против трансляции судебного процесса в СМИ, - сказал адвокат. - Какие-то данные, постановления можно, но не все.



Судья еще раз пояснила, что процесс открытый

Государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА начала предъявлять обвинение, успев сообщить, что Амзе работал оперуполномоченым. 6 апреля 2023 года, за несколько дней до своего 30-летия, был назначен заместителем начальника УБН. А уже 6 мая его задержали с поличным.



- У нас только предварительное слушание, поэтому обвинительный акт не нужно зачитывать полностью, - отреагировали адвокаты.



Тогда прокурор перечислила статьи, по которым обвиняется Амзе: п. 1 ч. 3 ст. 412-1, п. 3, 4 ч. 3 ст. 297, п. 2, 3, 4 ч. 3 ст. 297, п. 2,3,4 ч. 3 ст. 297, п. 3 ч. 4 ст. 362 УК.



Ранее СМИ сообщали, что Амзе был задержан по обвинению в распространении наркотиков.



- Вы вправе заявить, чтобы ваше дело рассматривал суд присяжных, - объяснила подсудимому судья Ляззат Мухамеджанова.



- Я в курсе, но я от него отказываюсь, - ответил Амзе.



Главное судебное разбирательство по делу назначено на 3 мая.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ