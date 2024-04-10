Представитель МВД сообщил на брифинге, что собран административный материал в отношении жителя Костаная за заведомо ложную информацию о трещине в Каратомарском водохранилище, пишет @zakonkz.

Напомним, 8 апреля в социальных сетях и мессенджерах активно распространялось аудиосообщение, в котором мужчина заявлял, что «шлюзы водохранилища дали трещину». Голос говорит, что сейчас у водохранилища собирают людей, а также эвакуируют Тобыл и Костанай.

За распространение заведомо ложного сообщения МВД намерно наказать костанайца, дело готовится к направлению в суд.

К слову, вчера в Тобол-Торгайской бассейновой инспекции показали сравнение, как выглядел сброс воды на водохранилище объемом 70 куб.м/сек и 3300 куб.м/сек.