После визита в этот район акима Костаная Марата Жундубаева, который давал поручения по борьбе с паводком, прошла неделя. Вечером 3 апреля подчиненные акима вновь приехали на ул. Спартака, реагируя на жалобы местных жителей.

Вода по-прежнему стоит во дворах и некоторых домах. Только за 3 апреля в городские службы из Костаная-2 поступило более 70 заявок, при этом в 11 случаях воду откачивают из жилых комнат. Это вдвое больше, чем неделю назад.

- Сотрудник отдела ЖКХ приехал, сделал фотку с угла школы, чтобы не было видно, как у нас километровые лужи стоят и вода рекой течет в наши дома, - жалуется местная жительница Любовь ЗАБЕЛИНА. - Вода набралась в пустующих участках и теперь вся хлынула к нам. И мы все в западне. Просим устранить! Мы теперь круглогодично под угрозой затопления. После дождей у нас реки льются. Есть видео.

За акима в этот раз отвечал руководитель отдела ЧС и гражданской защиты акимата Костаная Нурлан АМИРОВ. Обещал продлить работу по откачке воды. Но решение проблемы власть по-прежнему видят в устройстве ливневой канализации. Когда и на каких улицах она появится - пока неизвестно.

- На ул. Энгельса есть ливневка, мы ставим там технику, воду сбрасываем и она уходит по руслу канализации, - привел пример Амиров.

Любовь Забелина отметила: жители не откачивают воду с помощью собственных мотопомп, так как опасаются быть оштрафованными, если "вода не будет уходить".

- Помпы нельзя, а машин дождаться мы не можем, потому что их не хватает, - резюмирует Забелина.

Амиров заверил: никаких штрафов за использование помп нет, а техники в районе достаточно. Только ассенизаторов от разных организаций - 9 машин. Однако пару дней назад произшел инцидент, когда несколько машин, привлеченных по договору с ИП в качестве дополнительной техники, прекратили работу и уехали на базу. Как оказалось, возникли проблемы с оплатой их работы. Подрядчик обязан был предоставить фотоотчет о проделанной работе. По полученным фотографиям заказчик оплатил работу за три дня. "Вчера ему не заплатили, сегодня он снял свою технику - это неправильно!" - резюмирует Амиров.

Пенсионерка Надежда ГОЛОВКО отмечает, что из ее дома не могут выкачать воду, так как не хватает длины шлангов.

- У меня дом обсыпан глиной и кразами, чтобы вода под дом не поступала, но и это не помогает, - говорит она. - У меня участок разделен на две части. Вода стоит - 40 см. Подьезжали сотрудники. С одной стороны участка откачали, а там,где больше всего воды, не дотягиваются. Не хватает примерно 20 м длины. У меня одна стена уже лопнула. С октября как затопило, одна стена треснула. У дома теперь бичевский вид. Буду приглашать оценщиков, чтобы оценить ущерб от подтопления.

Жители района обсуждают проблему в общем чате WhatsApp. Назвали его просто - "Потоп". Там же отвечают на вопросы сотрудники оперативного штаба. Но во время встречи с Амировым его подчиненные и представители подрядчиков то и дело записывали адреса, где нужна помощь.

- Как мы боремся с водой? Мы применяем ямобур и делаем яму глубиной до 2 м, - рассказал инженер ГКП "Костанай-Су" Серик КУЙКАБАЕВ. - Там вода скапливается и мы ее откачиваем. Из дома уже шлангами не качаем. Этот метод показал свою эффективность. Яркий пример - такая яма на ул. Крупской.

Амиров отметил, что ГКП "Костанай-Су" готово бурить дополнительные ямы на участках, если на это согласятся владельцы земли, а рядом не будет подземных коммуникаций. Кроме того, нужно позаботиться, чтобы в эти ямы никто не упал. Заявку можно оставить через оперативный штаб.

Жители района Костанай-2 также потребовали проверить - нет ли нарушений в системе подземных вод. Нурлан Амиров считает, что этот вопрос должны решить специалисты.

Сегодня жители района встретятся повторно с Маратом Жундубаевым. Встреча пройдет в 16:00 возле штаба.

Фото Георгия ГОВОРОВА