Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера ветеринарной станции Костанайского района Данияра КЫСТАУБАЕВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 2 апреля.

Данияр Кыстаубаев запретил показывать свое изображение / Фото из архива "НГ"

Слушание возобновляют во второй раз, до этого дело рассматривали в начале октября прошлого года. Тогда подсудимый полностью признал свою вину еще в ходе досудебного расследования и даже пытался заключить с прокуратурой процессуальное соглашение о полном признании вины. Заключение соглашения перенесли на 20 октября, но в итоге в нем отказали, а процесс продолжили в общем порядке.

Согласно новому обвинительному заключению, которое предъявили 12 марта, между ИП Альжариков и руководителем ветеринарной станции Костанайского района Бесеновым был заключен договор на установку газового оборудования на транспортные средства. Сумма договора составила 2 198 900 тенге, гарантии качества на эксплуатацию - 12 месяцев. 30 июня 2023 года ИП установил газовое оборудование на 11 транспортных средства, а 11 июля было подписано дополнительное соглашение на установку еще одного газового оборудования. Сумма договора увеличилась до 2 398 800 тенге, ИП выставил на нее счет-фактуру. Оплату выполненных работ на расчетный счет ИП произвели 14 августа 2023 года.

Государственный обвинитель задала много вопросов свидетелям

- Достоверно зная о заключенном и оплаченном договоре, Данияр Кыстаубаев, действуя из корыстных побуждений и задавшись преступным умыслом на хищение денежных средств, решил склонить Альжарикова к даче взятки в размере 250 000 тенге, - сообщала прокурор Жанна НАКОНЕЧНАЯ. - Он позвонил на сотовый телефон Альжарикову якобы по рабочим вопросам. Предприниматель сказал, что занят, и попросил связаться со своим помощником Алдамгаровым, предоставив его телефонный номер. Кыстаубаев позвонил помощнику и сообщил ему заведомо ложные сведения - что его руководство, под которым он подразумевал Бесенова, просит передать 250 000 тенге за своевременную оплату и принятие выполненных работ без каких-либо претензий.

Не дождавшись положительного ответа от предпринимателя, Кыстаубаев, находясь на своем рабочем месте, составил заведомо ложное официальное письмо в адрес ИП. В письме говорилось, что в ходе эксплуатации транспортных средств несколько единиц газового оборудования вышли из строя. В связи с чем, согласно договору, в течение 5-ти рабочих дней Альжариков должен произвести гарантийное обслуживание и заменить оборудование. Ложное письмо распечатал на гербовом бланке ветеринарной станции Костанайского района.

2 апреля в суде допросили ветврача станции Алму АМАНЖОЛОВУ.

Ветврач Алма Аманжолова рассказала, как отправляла подрядчику письмо, которое гособвинение называет "заведомо ложным"

- Такое письмо было, на гербовом бланке, меня попросили его отправить по электронной почте, - пояснила она. - Я отправила без задней мысли.

Свидетель Мейрам АЛПЫСБАЕВ, который на тот момент работал водителем-механиком, сообщил, что "все поломки машин проходили через него".

Мейрам Алпысбаев пояснил, как ремонтировали автомобили ветстанции

- В мои обязанности входило следить за состоянием техники, - пояснил он. - Помню, были проблемы с глушителем у одного ветврача из Надеждинки, у кого-то фильтры менял. Серьезных поломок не было. По газовому оборудованию ко мне никто не обращался

- Если оборудование выходило из строя, каков был алгоритм действий по его исправлению? - спросила гособвинитель.

- Договор заключал бухгалтер, вставлял цену подрядчику, потом ремонтировали, - ответил свидетель.

Очередное заседание по делу назначили на 12 апреля.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ