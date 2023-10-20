Уголовное дело в отношении главного бухгалтера ветеринарной станции Костанайского района управления ветеринарии области Данияра КАСТЫУБАЕВА продолжили рассматривать в суде №2 Костаная сегодня, 20 октября.

Он обвиняется в том, что в сентябре этого года взял взятку в размере 250 000 тенге от индивидуального предпринимателя Альжарикова за то, чтобы быстрее подписать договор на поставку оборудования в рамках госзакупок. Согласно обвинительному заключению, ИП Альжариков выиграл госзакупку на поставку газового оборудования для ветеринарной станции Костанайского района. На подпись договора с предпринимателем по закону дается до 30 дней, но Кастыубаев сказал, что подпишет договор в течение двух дней, а за это Альжариков должен ему перечислить "150 000 -250 000 тенге".

Кастыубаев признал свою вину еще в ходе досудебного расследования и на прошлом судебном заседании пытался заключить с прокуратурой процессуальное соглашение о полном признании вины. Заключение соглашения перенесли на сегодняшний процесс, но в итоге в нем отказали.

- Прокуратурой Костанайской области отказано в заключении процессуального соглашения с подсудимым Кастыубаевым, - коротко сообщила государственный обвинитель Жанна НАКОНЕЧНАЯ.

Судебный процесс продолжили в общем порядке, подсудимый дал показания.

- Договор заключили на 2,1 млн тенге, - пояснил суду Данияр Кастыубаев. - Потом было еще дополнительное соглашение и сумма договора увеличилась до 2,3 млн тенге. Я попросил Альжарикова передать мне 150 000 -250 000 тенге и пообещал, что у него не будет проблем с гарантийным обслуживанием. То есть, если газовое оборудование выйдет из строя, я не будут к нему обращаться в течение года, чтобы он его заменил...

- Так что послужило причиной того, что вы вообще попросили эти деньги? Входило ли в вашу компетенцию принимать газовое оборудование? - интересовалась судья Ольга КУЗНЕЦОВА.

После ее неоднократных вопросов подсудимый слегка изменил версию и сообщил, что взял деньги за быстрое подписание договора, что гарантировало перечисление бюджетных средств предпринимателю без проволочек.

- Я попросил Альжарикова, чтобы он перечислил деньги моему брату на Каспи. Брат сидел рядом, я видел, как поступили деньги. Но он мне их так и не перевел, потому что у меня был перед ним долг, а меня почти сразу взяли сотрудники антикоррупционной службы. Деньги я им вернул, - сообщил подсудимый.

Он также добавил, что говорил предпринимателю, якобы деньги требует его начальник, но это было неправдой. Он действовал сам, никто из его руководства о том, что он просит деньги, не знал.

Кастыубаев еще раз сказал, что полностью признает вину и раскаивается.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ