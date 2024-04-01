В Астане началось главное судебное разбирательство в отношении Кайрата Сатыбалды. Его обвиняют по статье 218, часть 3, пункт 3 УК РК – "Легализация доходов, полученных преступным путём", передает Informburo.kz. По данным следствия, на преступно добытые средства бизнесмен приобретал за рубежом имущество, а также размещал деньги на счетах банков на территории Казахстана и за границей.

Кайрат Сатыбалды / Скрин из трансляции суда

Его уже ранее приговорили к шестилетнему заключению с конфискацией имущества, а также запретили занимать государственные позиции и должности в госкомпаниях на протяжении десяти лет.

На судебном заседании Кайрат Сатыбалды признал предъявленные обвинения в полном объёме. Также он согласился с суммами, указанными в обвинительном акте.

Адвокат Ашурбек Ашурбеков в конце заседания напомнил о ходатайстве, поданном стороной защиты, о заключении процессуальной сделки и добровольном возврате незаконно приобретённых активов. По его словам, они обратились в генеральную прокуратуру.

"Процессуальное соглашение о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов в настоящее время находится на рассмотрении", – ответил гособвинитель Елдар Нурмаханов.

Судья, учитывая, что данный вопрос на стадии рассмотрения, постановил судебное заседание отложить на неопределённый срок.

Агентство продолжает ещё одно расследование в отношении Сатыбалды по факту уклонения от уплаты налогов. Оно ещё не завершено.

В сентябре 2022 года суд в Астане назначил бизнесмену шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества за организацию хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере. Сатыбалды признали виновным в причинении многомиллиардного ущерба национальному оператору связи "Казахтелеком" и хищении средств "Центра транспортного сервиса".