У Кайрата Сатыбалды в пользу государства изъяли активы на 650 млрд тенге. Ещё одно дело против него передали в суд. Всего же к концу года Антикоррупционая служба РК смогла вернуть в казну государства 912 млрд тенге, передаёт Orda.kz.

Об этом сообщил официальный представитель Антикора Арман Тлеукенов. Он же сообщил о завершении досудебного расследования в отношении Кайрата Сатыбалды. Теперь дело передадут в суд.

«На преступно добытые средства и прибыли от противоправных денег Кайрат Сатыбалдыулы приобретал различное имущество, в том числе за рубежом. Он получал деньги в банках на территории Казахстана и за границей, это дело находится сейчас уже в суде. Есть еще один эпизод по факту уклонения от налогов, по данному факту досудебное расследование продолжается, мы доведем информацию до общественности, как только поступит новая информация», - сказал Тлеукенов.

Все эти активы у Сатыбалды изъяли и передали государству. Общая их стоимость превышает 650 млрд тенге.

Племянник Нурсултана Назарбаева подал прошение о выходе на свободу раньше срока, поскольку погасил ущерб и отличается хорошим поведением. Ходатайство было направлено в департамент уголовно-исправительной системы № 22 Восточно-Казахстанской области.

Суд ВКО рассмотрел ходатайство Кайрата Сатыбалды о выходе по УДО и вынес отрицательное решение.

Напомним, Кайрата Сатыбалды осудили 26 сентября 2022 года за хищения в особо крупном размере в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС». Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Также ему запретили занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет.

Сатыбалды и другие фигуранты уголовного дела заключили медиативные соглашения с потерпевшей стороной, признали вину и возместили причиненный ущерб. В итоге они вернули 40 млрд тенге.

19 сентября в столичном суде начали рассматривать два уголовных эпизода в отношении Кайрата Сатыбалды и четверых его подельников. Дело проходит в ускоренном режиме, так как все пять фигурантов признали вину, раскаиваются и уже возместили ущерб.