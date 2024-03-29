Сделать его стороны согласились по предложению коллегии областного суда. 27 марта она приостановила производство по делу до окончания медиативной процедуры. Напомним, признать незаконным строительство ТОО «Ирина и К» требовали смежные землепользователи.

Основание - неверное, по их мнению, определение класса огнестойкости строений на смежных участках и, как следствие, неправильно запроектированные пожарные разрывы между новостройкой и недвижимостью истцов. Слишком маленькие - 6 м вместо 10 м. По искам семей Есергеповых и Ержановых суд первой инстанции 21 февраля завершился не в их пользу, но решение было обжаловано.

В марте же областной суд начал рассмотрение по делу, тесно связанному со спором вокруг 9-этажки по ул. Каирбекова, 83. Организация, которая выполнила проект для застройщика, направила иск к госоргану - управлению государственного архитектурно-строительного контроля - об отмене предписания. В нем ГАСК требовал от ТОО «Научно-исследовательский центр Ecos technology» устранить в проекте нарушения, связанные как раз с установленным классом огнестойкости индивидуальных домов. А проектировщики себя виноватыми не считают, заявляя, что выполнили работу в соответствии с исходной документацией, предоставленной заказчиком, то есть строительной компанией...

- По большому счету все понимают: хотя иск предъявлен исполнителем проекта к государственному органу, на самом деле спор идет между другими лицами. Строительной компанией и смежными землепользователями, - сказала на заседании 27 марта член коллегии областного суда Галина ЗИНИНА, - вот где основная проблема. Она разрешалась в порядке гражданского судопроизводства. Одно решение уже состоялось. Пока не вступило в силу. Мы не можем предвидеть результаты обжалования... Дальше будем судиться? До Верховного суда? Уйдем на год в процедуру, ну на 9 месяцев... Или стороны попытаются решить дело миром?

Остановились на том, что попробуют найти компромисс. Наверняка для согласия на медиацию имело значение то, что 9-этажный дом уже построен - строительно-монтажные работы, по словам представителя в суде ТОО «Агрофирма "Ирина и К», полностью завершены, отделочные работы заканчиваются. Из 81 квартиры на 51 имеются заявки на бронирование.

- Производство по делу приостанавливается. Начинается процедура судебной медиации, в ходе которой будет проведена индивидуальная работа с каждым из участников, - подвел итоги председательствующий на заседании коллегии Сергей НУРОВ. - Если медиативное соглашение будет достигнуто, оно будет представлено суду на утверждение, чтобы соответствовало требования законодательства и учитывало законные права и интересы всех сторон.

Фото из архива "НГ"