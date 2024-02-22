Главный аргумент истцов - противопожарный разрыв между возводимым домом и, например, индивидуальным одноэтажным по Каирбекова, 85 слишком маленький. 6 метров по факту вместо положенных 10.

Определяем визуально

Сейчас в новом доме идут внутренние отделочные работы, по словам представителя застройщика в суде, степень готовности - 97%. Истцы - семьи Есергеповых и Ержановых, чья недвижимость расположена на смежных с новостройкой участках, требуют признать свою правоту еще с прошлого года. Настаивают на том, что при проектировании многоэтажки неправильно была определена степень огнестойкости индивидуального дома по Каирбекова, 85 - как 2-я.

Соседи считают, что 9-этажный дом располагается к ним слишком близко / Фото Ксении РЕБИК

Застройщик - ТОО «Агрофирма «Ирина и К» - иск не признает, ссылаясь на то, что проект, выполненный ТОО «Научно-исследовательский центр Ecos technology», имеет положительное заключение госэкспертизы.

Нуралы Есергепов предъявляет в судах заключение судебной строительно-технической экспертизы ( № 38 от 18 сентября 2023 года), согласно которому его дом относится к 4-й степени огнестойкости. И требует пожарного разрыва с новостройкой в 10 метров. Эту экспертизу в качестве доказательства Есергепов заказал сам.

На заседании 21 февраля был допрошен руководитель проектной организации.

- Степень огнестойкости мы ставим на основе визуальной оценки, подъехали на место, посмотрели - дом каменный, сделали фото, - пояснил он.

И добавил, что процедура детально вообще ни в каких нормативных актах не расписана.

То есть о внутренних конструктивных особенностях частного строения, сколько там, допустим, дерева используется, проектировщик знать не может. В дом без согласия хозяев проникнуть права не имеет. Это давняя проблема, которую много раз ставили. Она не решается. И дальше с учетом того, сколько новых ПДП разработано в Костанае для районов малоэтажной застройки, будет только обостряться.

До ПДП и после

Адвокат истцов Нурлан ЕРЖАНОВ заявил, кроме того, что строительство многоэтажки, начатое в 2022 году, должно быть признано незаконным, так как для него не был выполнен проект детальной планировки. Соответственно, не были проведены обязательные общественные слушания, жители не были проинформированы о застройке рядом с собой, они не высказали отношение к этому, не внесли предложения, ситуация застала их врасплох.

Представитель отдела архитектуры акимата Костаная пояснил, что до января 2023 года существовала и никем не оспаривалась практика выдачи архитектурно-планировочных заданий застройщикам на основе генерального плана - в соответствии с его зонированием. Именно так свое АПЗ на строительство по Каирбекова, 83 получило ТОО «Агрофирма «Ирина и К».

Позже, в 2023 году, республиканский Комитет по делам строительства заставил прекратить описанную выше практику. И тогда в Костанае сразу на несколько крупных районов управлением строительства были заказаны проекты детальной планировки. Таким образом, новостройка «Ирины и К» оказалась вписанной в ПДП микрорайона Арай. Казалось бы, в чем проблема?

По мнению Ержанова, в том, что закон-то не менялся, менялось лишь его прочтение отделом архитектуры костанайского акимата. Следовательно, застройщик и в 2022 году обязан был разработать ПДП и выполнить все процедуры по информированию населения.

Известно, что отдел и Комитет по делам строительства (по поводу необходимости для любой застройки изготавливать ПДП) находятся в состоянии судебного спора. В двух местных инстанциях костанайцы выиграли, но впереди еще вывод Верховного суда РК.

Все разрешили

Если вернуться на Каирбекова, то у истцов длинный перечень аргументов, доказывающих, по их мнению, незаконность строительства - от нарушения противопожарных расстояний до претензий к ограждению стройки, которое не имеет защитных козырьков со стороны тротуара.

- Истец выступил с исковыми требованиями о признании незаконным строительства. Что мы подразумеваем под незаконностью? Отсутствие разрешительных документов на выполнение строительно-монтажных работ. Все разрешительные документы со стороны ТОО «Агрофирма «Ирина и К» были получены от всех уполномоченных органов, - сказал в прениях представитель застройщика Даниил ЧУМАК, - истец не обжаловал ни решение отдела архитектуры по выдаче АПЗ и согласованию эскизного проекта, ни положительное заключение госэкспертизы, ни действия госархстройконтроля по выдаче талона на начало строительно-монтажных работ.

Относительно «основного письменного доказательства», а именно заключения судебной строительно-технической экспертизы № 38 Чумак отметил, что ему правовая оценка уже дана судом первой инстанции - признать незаконным. Правда, решение не вступило в законную силу.

Стоит отметить, что специалист ГАСК, тоже выступивший в прениях 21 февраля, как раз на основании этого документа продолжал занимать иную позицию.

- ГАСК проверил проектно-сметную документацию застройщика на предмет соблюдения противопожарных норм. Выявил нарушения, - сказал он, - противопожарные расстояния между зданиями должны обеспечивать нераспространение пожаров на соседние здания. На сегодняшний день, согласно нашему предписанию об устранении нарушений, они не соблюдены. В соответствии с техрегламентом «Общие требования пожарной безопасности» между зданиями 2-й (это новостройка - «НГ») и 4-й степеней огнестойкости минимальное расстояние разворота должно быть не менее 10 м. Просим удовлетворить иск в части несоблюдения этих расстояний. В остальной части - на усмотрение суда.

Уточним, что упомянутое предписание госархстройконтроля обжаловано.

А 21 февраля судья Анастасия МОРОЗОВА приняла решение в удовлетворении иска соседей строящейся многоэтажки полностью отказать, никаких нарушений в действиях застройщика суд не усматривает, считает, что истцы убедительных доказательств не представили. В пояснении к решению было отмечено, что ГАСК не уполномочен вести противопожарный контроль.

Решение в законную силу не вступило. И, как сообщил «НГ» Нуралы Есергепов, будет обжаловано.