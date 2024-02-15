Судебный процесс начался в феврале. Прошло два заседания. Главный аргумент истца - противопожарный разрыв между возводимым домом по ул. Каирбекова, 93 и частным жильем по ул. Каирбекова, 85 слишком маленький, 6 метров по факту вместо положенных 10-ти.

Сейчас в новом доме идут внутренние отделочные работы. Истцы – семья Есергеповых - свою правоту доказывают еще с прошлого года. Настаивают на том, что при проектировании многоэтажки неправильно была определена степень огнестойкости их индивидуального дома.

Застройщик - ТОО «Агрофирма «Ирина и К» - иск не признает, ссылаясь на то, что проект, выполненный ТОО «Научно-исследовательский центр«Ecos technology», имеет положительное заключение госэкспертизы. Проектировщик основывался на том, что степень огнестойкости дома по ул. Каирбекова, 85 определена, как 3-я.

А Нуралы Есергепов предъявляет заключение судебной строительно-технической экспертизы (№ 38 от 18 сентября 2023 года), согласно которому его дом относится к 4-й степени огнестойкости. И требует пожарного разрыва с новостройкой в 10 метров. Эту экспертизу в качестве доказательства Есергепов заказал сам.

Сегодня, 15 февраля, на заседании Костанайского городского суда адвокат Нурлан ЕРЖАНОВ заявил, что многоэтажка также и из-за своей высоты требует большего, чем по проекту, расстояния между нею и смежными зданиями.

Фото Галины КАТКОВОЙ

- Ходатайствуем о приобщении к материалам дела копии чертежа строящегося дома в разрезе, взят из эскизного проекта, - сказал Ержанов. - На чертеже обозначены все размеры. На прошлом судебном заседании сотрудник ДЧС, который участвовал в нем, задал вопрос представителю ответчика о том, какова высота строящегося здания. Получил ответ - 26,5 м. Однако данные сведения не соответствуют действительности - на чертеже значится, что высота 32 м 29 см. Даже если исключить высоту крыши, на данной схеме видно, что высота на уровне потолка 9-го этажа - 29 м 40 см. В преамбуле эскизного проекта утверждается, что он выполнен с соблюдением всех норм и требований безпасности... в том числе пожарной... В приказе министра по ЧС от 17 августа 2021 года № 405 «Об утверждении технического регламента «Общие требования пожарной безопасности при делении городских населенных пунктов на жилые, деловые и производственные зоны» должны соблюдаться требования пожарной безопасности при их планировке. То есть, при разработке проектов... В пунке 45 вышеуказанного приказа говорится, что необходимо обеспечивать возможность проезда и подъезда пожарной техники к жилым зданиям. Расстояние от края проезда до стены необходимо принимать 8-10 м для зданий выше 28 м... А в данном случае от строящегося дома до ограждения всего 4 м, если, например, говорить о смежном жилом здании по ул. Пушкина, 29/1... Проектировщиком было нарушено требование закона, необходимое для безопасности. В последующем и застройщиком существенно нарушены требования безопасности.

Два представителя ответчика высказались против удовлетворения ходатайства, сославшись на то, что проект прошел государственную экспертизу. Представитель проектной организации, участвуя в заседании онлайн, прокомментировал свою позицию.

- Когда речь идет о высоте здания применительно к пожарным нормативам, то берется пожарно-техническая высота, а именно высота до пола последнего этажа, то есть 26,4 м по этому дому, - пояснил он. - Все пожарно-технические расстояния соблюдены правильно. Необходимо от 5 до 8 м до проездов для пожарной техники, при этом допустимая высота - 28 м. И расстояние такое предусматривается с одной стороны. По проекту все правильно. Нам не надо предусматривать проезд со стороны Пушкина, так как вообще есть проезд спереди. Там имеется разворотная площадка.

Адвокат попросил подготовить для него конкретные ссылки на законодательные акты, где все это указано. Он, как и на первом заседании, вернулся к вопросам законности приобретения и оформления застройщиком земельного участка, наличия необходимого образования у работников подрядной организации, которые ведут строительство многоэтажного жилого дома... На реплику представителя ответчика о том, что часть этих вопросов просто затягивают время, ведь компания имеет лицензию, при выдаче которой все квалификационные требования ей предъявлялись, адвокат истца ответил:

- Наш иск - о признании строительства незаконным. По любой причине. Так что все вопросы соотносятся с исковыми требованиями.

На следующем заседании суд намерен заслушать представителя отдела архитектуры акимата Костаная.