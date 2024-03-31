Дмитрий и Анастасия ГОРОШКИНЫ год назад получили визы и уехали на заработки в южнокорейский город Ансан. За три года зарубежной жизни мечтали накопить на машину или квартиру на родине. Но дорама (термин, которым описывают корейские сериалы - «НГ») костанайцев оказалась не такой красочной, какой казалась до отъезда. Планы пришлось корректировать. Каковы они, будни гастарбайтеров в Республике Корея, - в материале «НГ».

Дом - работа - дом

За год семье Горошкиных, к сожалению, почти ничего не удалось накопить.

Дмитрий и Анастасия Горошкины приехали в Корею на три года

- Мне нужно было уезжать домой, чтобы сделать документы. Можно сказать, что три месяца я провел вне Кореи, - поясняет Дмитрий. - Потом и Настя должна была съездить домой по своим делам. Мы, конечно, старались откладывать. Но, пока были в Казахстане, продолжали платить за квартиру в Корее. Кроме того, летом здесь очень жарко и некоторые заводы не работают. Но на отложенные средства сумели слетать в отпуск на неделю в Таиланд.

Визы костанайцы получили на три года. Продлевать их не хотят. Поэтому было решено: сколько накопится, столько и увезут на родину.

- Что мы поняли за этот год? - размышляет Анастасия. - Каждый сюда едет с надеждой. Все хотят купить дом, машину и заработать на бизнес. Это три заветных слона. Но в Корее реальность бьет по щекам. Невозможно накопить на все. Точнее, можно попытаться, если у тебя будет все три года строгий режим: дом - работа - дом - работа. Без лишних трат. Ты заезжаешь в пустую квартиру с матрасом и ванной. Ты ешь рамены и недорогие ланч-боксы. Работа начинается в 8 утра и заканчивается в 9 вечера. С переработками и работой в выходные. Тогда ты убьешь себя морально и физически, но накопишь очень внушительную для Казахстана сумму. Хотя здесь встречаются такие трудоголики. Я думаю, что они на родине работали так же хардкорно, но за копейки. А сюда приехали за более достойными зарплатами.

В Костанае Дима проводил развлекательные мероприятия, а Настя работала ведущей на радио. Молодые люди решили, что хардкорное вкалывание на нескольких работах - не их вариант.

- С марта я постоянно на заводе, где работала моя сестра, там делаю пустые кейсы для косметики, - говорит Настя. - Раньше работала на подаче. Сейчас моя задача - искать «пулян», то есть в переводе с корейского - высматривать бракованные детали. Проверяю готовые детали на царапины, потертости. В Корее работа на производстве ценится куда больше, чем работа в офисе. В Казахстане зарплаты на заводе не всегда выше, чем в офисе. Здесь мы получаем минимальную зарплату. За день я зарабатываю около 78 000 вон (26 000 тенге). То есть в тенге мы здесь получаем зарплаты, как у акимов области. Но в Корее и цены соответствующие. Здесь Интернет обойдется вам не в 5 000 тенге, а в те же 26 000.

В среднем в месяц при пятидневном рабочем дне без переработок Анастасия зарабатывает около $2 000 (почти 900 000 тенге).

Особенности корейской хтони

Горошкины делятся наблюдением: Корея живет по принципу «делай все как можно быстрее». Быстрее работай, быстрее ешь, быстрее спи. Чем ты больше работаешь, тем больше у тебя денег.

- Одному сюда ехать нет смысла совсем, - советует Дмитрий. - Семья - это больше затрат, но одному тут очень скучно. Новичкам нужно быть готовым к особенностям местного менталитета. Это касается не всех корейцев, но некоторые могут относиться к приезжим плохо. С тобой могут не здороваться. Тебя могут не взять на работу из-за того, что работодателю не понравилось твое лицо.

На корейском заводе Анастасия Горошкина зарабатывает до $2 000 в месяц

- На нашей работе не любят полных девочек, - добавляет Анастасия. - Я не знаю, почему так. Никогда не обсуждала этот вопрос с начальством. Может, они боятся, что полные девушки будут медлительными. Еще важно понимать, что на заводе ты просто рабочий, и никто с тобой возиться не будет. Многие девушки приходили на наш завод, и если они не успевали за темпом, то их быстро увольняли. Второго шанса им не давали. У нас была девочка, которая не продержалась и 30 минут, как ее уволили. А еще я советую вам ничего о себе не рассказывать, не убедившись в адекватности собеседника. Потому что на заводе бывают разные люди, даже если они говорят по-русски.

Возвращаясь с работы домой, не ждите, что вы сможете обсудить тяжелые будни с соседями. Корейцы очень трепетно относятся к личным границам и не стремятся общаться с соседями, тем более с иностранцами.

- К ним не нужно лезть, не нужно помогать, они справятся сами, - отмечает Настя.

Дима добавляет:

- Вот лежит человек на улице, ему плохо, но лучше к нему не подходить. Они не полезут к тебе, не лезь и ты к ним. Такой вот принцип. Каждый сам за себя.

Корейский язык супруги не учат, хотя какие-то навыки понимания уже есть. Хозяйка дома, в котором Горошкины арендуют квартиру, приходит к своим постояльцам вместе с переводчиком.

Один из туристических районов Сеула, куда местные приезжают отдыхать

- За этот год мы заработали на обустройство арендной квартиры, - рассказывает Анастасия. - Купили телевизор, кровать, мебель. У нас тут своя «ламповая» атмосфера, чтобы серые стены после работы не угнетали. Да, мы пытаемся гулять. Выезжаем в Сеул. Что касается местных праздников, у них не отмечают календарный Новый год, как в Казахстане. Первого января мы отдохнули, а второго уже вышли на работу.

- Зато они праздновали Рождество, потому что большинство жителей - католики, - говорит Дмитрий. - В городе установили большую елку, а местные предприниматели пытались оригинально украсить свои магазины. Чувствуется праздничная атмосфера. Мы еще думали, что на корейский Новый год будет какое-то «вау-торжество». Но не тут-то было. Город был украшен только тем, что оставалось с Рождества. Они отмечают этот праздник в кругу семьи.

«Живем одним днем»

В Ансане ты можешь вообще не выходить на улицу в выходные дни. В крупных городах хорошо развит сервис: еду привезет доставка. Часто это даже дешевле, чем готовить самому.

- Когда я вернулся из Казахстана в Корею, было дикое желание все бросить и вернуться обратно, - признается Дмитрий. - У нас тогда были еще проблемы с документами. И я даже писал Насте, что хочу вернуться. Потом все наладилось, и я передумал. То есть уехать хочется с каждой новой сложностью, но это нужно просто перебороть.

- Я бы сказала, что в Корее мы остаемся, потому что это надобность, - добавляет Анастасия. - Были затрачены деньги, причем это деньги родителей. Было бы грустно приехать ни с чем. Мы продолжаем жить в Корее, но нас тут ничего не держит. Мы живем одним днем: работаем и откладываем.

Горошкины отмечают, что привезти на родину можно не только деньги, но и технику или косметику, которая в Корее дешевле и разнообразнее.

- Мы в Казахстане как-то зашли в магазин корейской косметики, я смотрю на цену и думаю: это же не в вонах, а в тенге, - говорит Настя. - Поэтому мы закупимся и отправим посылку домой.

Так как же понять, чего ждать от переезда в Южную Корею? Дмитрий Горошкин объясняет популярно, на примере кино и поп-культуры:

- Обычно в Корею едут, насмотревшись разных дорам и K-Pop групп. Они думают, что вся Корея такая. Это не так! Тут живут кей-попом только в Сеуле, в лакшери районах. Сюжеты дорам происходят только в кино. В основном Корея серая. Корейцы чаще выбирают черно-белую одежду и одинаковые прически. Если вам нужен образ, то ближе к реальности сериал «Игра в кальмара». Он описывает многие аспекты жизни в Корее.

- Многие русскоязычные радуются, что приехали сюда, - размышляет Анастасия. - У нас на заводе (больше неоткуда мне брать примеры) есть разные люди. Половине, как и нам, Корея надоела. Они ждут возвращения на родину. А вторая половина просто радуется с мыслью: «Ты делаешь какую-то фигню, а платят много, это же классно». Потому что жизнь у каждого была разная. Если ты креативный и хочешь работать только мозгами, то тебе будет тяжело в Корее. Люди, которые и раньше работали скорее физически, вероятно, будут в восторге от этой страны.

Фото из архива семьи ГОРОШКИНЫХ

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