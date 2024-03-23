Казахстанцы несут цветы к зданию посольства России
23 марта 2024, 12:48 | Общество
В столице Казахстана к посольству России начали приносить цветы в память о погибших в результате теракта в развлекательном комплексе "Крокус сити холл" в Москве, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото Tengrinews.kz
С утра неравнодушные люди несут цветы и свечи к посольству России в память о погибших.
По информации российских Telegram-каналов, число погибших в результате теракта в Москве составило 82 человека, из них трое детей.
Первые букеты цветов также появляются у здания Русского дома в Астане.
22 марта неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы "Пикник" в московском "Крокус сити холле". В здании разгорелся сильный пожар.
"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве", - заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.
"Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Акорды.
По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.
Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.
В Министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что посольство в Москве на связи с местными властями и соответствующими службами. Информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших не поступала. Сейчас в посольстве открыта горячая линия по телефону - 8 (925) 897-71-14.
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