В столице Казахстана к посольству России начали приносить цветы в память о погибших в результате теракта в развлекательном комплексе "Крокус сити холл" в Москве, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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С утра неравнодушные люди несут цветы и свечи к посольству России в память о погибших.

По информации российских Telegram-каналов, число погибших в результате теракта в Москве составило 82 человека, из них трое детей.

Первые букеты цветов также появляются у здания Русского дома в Астане.

22 марта неизвестные открыли стрельбу из автоматов перед концертом группы "Пикник" в московском "Крокус сити холле". В здании разгорелся сильный пожар.

"Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве", - заявил Президент Касым-Жомарт Токаев.

"Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с членами Совета безопасности по мерам в связи с терактом в Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Акорды.

По поручению Главы государства правоохранительные органы Казахстана при необходимости окажут помощь российским органам правопорядка.

Президент Казахстана также выразил соболезнования президенту Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта.