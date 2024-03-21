Согласно прогнозу синоптиков в ближайшие дни в регионах страны ожидается резкий подъем воды, что грозит паводками и подтоплениями, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

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Штормовые предупреждения по паводкам объявлены во многих регионах страны.

В Костанайской области с 20-го по 26 число ожидают подъемы уровня воды на южных реках области, при этом возможны разливы и подтопления автодорог, жилых населенных пунктов.

В ЗКО с 21-24 марта прогнозируют подъем уровня воды в реках из-за таяния снега. В СКО с 23 по 26 марта также ожидается интенсивное снеготаяние и формирование талого стока.

В Туркестанской области с 20 по 22 марта ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления. Также разливы рек прогнозируют в Алматинской области.

Уже наблюдаются отдельные случаи перелива воды на дороги в Западно-Казахстанской области, Актюбинской области, ВКО.

В акимате Западно-Казахстанской области была создана горячая линия для жителей на случай паводка. Они могут звонить по номерам телефонов: 24-01-94, 24-05-70, +7 771 131 91 61.

В ДЧС Актюбинской области сообщили изданию "Диапазон", что пик паводка ожидается в конце марта. В связи с этим очищают арыки и каналы, водопропускные трубы и мосты на автомобильных и железных дорогах. Была снята угроза подтопления в 11 населенных пунктах. В 15 поселках угроза подтопления еще сохраняется. Подготовили 87 пунктов временного размещения людей из мест подтопления, если ситуация осложнится.

В ДЧС СКО сообщили репортерам КТК, что они просят убрать снег из населенных пунктов особого риска. Уже вывезено почти полтора миллиона кубов. Массово проводится очернение полей, чтобы при заливе задержать воду. Силы брошены на очистку внутрипоселковых водоотводных труб и укрепление дамб.

"Во всех районах была проверена готовность личного состава как департамента, так и местных исполнительных органов. В принципе, взаимодействие уже организовано, ежедневно проводится мониторинг текущей ситуации совместно с Казгидрометом и другими заинтересованными госорганами", - сообщил начальник ДЧС СКО Ерик Сарыбаев.

В ЗКО дополнительные опасения вызывает информация о том, что в соседней российской Оренбургской области на Ириклинском водохранилище увеличен сток воды в Урал до 60 кубометров в секунду. Такого объема не сбрасывали даже в пик прошлогоднего паводка.

"На сегодняшний день действует штормовое предупреждение у нас. В период с 21 по 24 марта ожидается резкое повышение температурного фона. В связи с чем всем заинтересованным органам, акиматам, службам гражданской защиты направлена соответствующая телефонограмма. На сегодняшний день подготовлена по области группировка сил и средств – это более 4 тысяч человек и более 1 тысячи единиц техники", - сообщил начальник ДЧС ЗКО.